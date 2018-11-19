T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sopayla vuran kocasını bıçakladı

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, Bilge K

19 Kasım 2018 14:47

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te, Bilge K., kendisine sopayla vurduğu iddia edilen eşi Cemal K.\'yi bıçakla yaraladı.
Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Ümit Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Bilge K. ile eşi Cemal K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal K., eşi Bilge K.\'ye sopayla vurdu. Bunun üzerine Bilge K., mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Cemal K.\'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan Cemal K. evden çıkıp, aynı mahalledeki Yağmur Sokak üzerindeki çalılık alana kadar kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Cemal K.\'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi\'ne götürdü.
Gözaltına alınan Bilge K., polise verdiği ifadede eşinin kendisine sopayla vurması nedeniyle sinirlendiğini mutfaktan aldığı bıçakla onu yaraladığını söyledi. Yaralanan Cemal K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ELMAS BİLECİK DHA BİLECİK BilgeCemalOlayMahallesiSokakBilgeTartışmaBununYaralanan CemalYağmur SokakAcil ServisBilecik Devlet HastanesiGözaltınaOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24