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Dünya

SONY'YE YENİ KORSAN SALDIRISI WASHINGTON (A.A)

03 Haziran 2011 14:55

-SONY'YE YENİ KORSAN SALDIRISI WASHINGTON (A.A) - 03.06.2011 - Bir grup bilgisayar korsanı, geçen ay sanal saldırıya uğrayan Japon Sony şirketinin, "SonyPictures.com" sitesi üzerinden bir milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçirdiklerini iddia etti. Kendilerine "Lulz Security" adını veren bilgisayar korsanları, twitter'daki "@LulzSec" hesabından yaptıkları açıklamada, kısa süre önce SonyPictures.com'un filtresini aşmayı başardıklarını ve bir milyondan fazla kullanıcının aralarında şifreleri, elektronik posta kimlikleri, adresleri, doğum tarihlerinin de bulunduğu birçok kişisel bilgiyi ele geçirdiklerini belirttiler. Sony, yeni sanal saldırıyı henüz teyit etmedi. Sony Pictures Entertainment Başkan Yardımcısı Jim Kennedy ise saldırı iddiasını incelediklerini bildirdi. Japon elektronik devi Sony, nisan ortasında internette şimdiye dek görülmemiş bir dizi sanal saldırıya uğramış ve yaklaşık 100 milyon kullanıcıyla ilgili bilgiler çalınmıştı. Lulz Security adlı bilgisayar korsanları, binlerce kişiye ait isim, posta, telefon numarası, şifreleriyle birlikte elektronik adresleri, indirim kuponları ve diğer verileri herkesin erişimine açmıştı. Kendilerine ait web sitesinde bu bilgileri yayımlayan korsanlar, bunların Sony'nin sitesinden elde ettiklerinin küçük bir bölümü olduğunu belirttiler.

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