Sony'nin kiraladığı dedektifler sanal korsanların peşinde

T24 - Japon elektronik devi Sony, 100 milyon kullanıcısının şahsi bilgilerini çalan bilgisayar korsanlarının peşine düştü.



Sony, güvenlik ihlalinin ardından kimi kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin de çalındığının anlaşılması üzerine sanal ortamda bilgisayar korsanlarını arayacak dedektifler kiraladı.



Şirket, başta Guidance Software ve Data Forte adlı şirketlerden olmak üzere bir grup dedektifin çalışmaya başladığını duyurdu.



Geçen hafta 70 milyonu aşkın Playstation kullanıcısına ait şahsi bilgilerin çalındığını açıklayan Japon elektronik devi Sony, dün de 25 milyon kullanıcısının daha bilgilerinin çalınmış olabileceğini duyurdu.



Şirket, dün Everquest, Star Wars: Galaxies gibi büyük ilgi gören çevrimiçi oyunların bulunduğu Sony Online Entertainment (SOE) hizmetinin sunucularını geçici olarak kapattı.



Playstation ağı da geçen haftadan bu yana kapalı tutuluyor.





Ne tür bilgiler çalındı?



Sony yetkililerine göre müşterilerin doğum tarihi, yaşı, cinsiyet bilgileri, açık adres ve eposta bilgileri ve banka hesapları çalınmış olabilir.



Sony, SOE hizmetini kullanan, çoğu Avrupa'da 20 bini aşkın kişiye ait bilgi ve banka hesap ayrıntılarında da güvenlik ihlali olduğunu bildirdi.



Ancak Sony, çalınan kredi kartı numaraları ve son kullanma tarihlerinin 2007 yılına ait bir veri bankasına dayandığının altını çizdi.



PlayStation uzun zamandır bilgisayar korsanlarının hedefiydi. Sene başında da ABD'de bir bilgisayar korsanı, Playstation 3 oyun konsolunun güvenlik sistemini geçmeyi başardığını açıklamıştı.



PS3 o zamana dek oyun konsollarının en güvenlisi olarak kabul ediliyordu ve şifreleri kırılmamış olan tek sistem de buydu.





