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Ekonomi

Sony zarar açıkladı

Japon elektronik üreticisi Sony, yıl genelinde 439 milyon dolar zarar etti.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Tokyo merkezli şirketten yapılan açıklamada, 31 Mart 2010’da sona eren mali yılda şirketin 40,8 milyar yen (439 milyon dolar) zarar ettiği açıklandı.
        

Önceki yıl 98,9 milyar yen zarar eden şirket, 14 yıldır ilk kez yıllık bazda zarar açıklamıştı.
        

PlayStation 3’ün üreticisi olan şirket, tasarruf önlemleri ve tüketici elektroniğindeki daha iyi satışlar sayesinde zararını azaltmayı başarırken, gelecek yıl içinse kara geçeceğini tahmin ediyor.
        
Şirket, 2011 mart ayında bitecek mali yılda 50 milyar yen kar etmeyi, gelirlerinin 7,6 trilyon yene çıkmasını bekliyor.
        
Sony, Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyrekte 56,6 milyar yen (608 milyon dolar) net zarar  ederken, söz konusu çeyrekteki gelirleri 1,72 trilyon yen (18,4 milyar dolar) oldu.
        

Sony Üst Yöneticisi Howard Stringer, 2005’de göreve geldiğinden bu yana genişleyen işleri bir araya toplamaya, verimliliği artırmaya ve maliyetleri dizginlemeye çalışıyor. Şirket, biten mali yılda 330 milyar yen tasarruf hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
        

Sony, 2011 Martında biten mali yılda 25 milyon adet LCD televizyon ve 15 milyon adet PlayStation 3 satmayı planlıyor. Biten mali yılda şirket 15,6 milyon
 

LCD televizyon ve 13 milyon adet PlayStation 3 sattı.

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