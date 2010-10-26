T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

SONY WALKMAN'İN ÜRETİMİ JAPONYA'DA DURDURULDU İSTANBUL (A.A) 

26 Ekim 2010 15:16

-SONY WALKMAN'İN ÜRETİMİ JAPONYA'DA DURDURULDU İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Sony Eurasia A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kasetçalar Walkman üretiminin sadece Japonya'da durdurulduğu belirtilerek, ''Ancak Japonya'da ve tüm dünyada Walkman MP3/MP4 çalar satışları yepyeni ürün gamları ile devam etmektedir'' denildi. Sony Eurasia A.Ş'nin açıklamasında, ''Sony'nin Walkman üretimini durdurduğu'' içerikli haberlere ilişkin doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Taşınabilir kasetçalar Walkman'in üretimini Japonya'da durdurduğumuz haberi, maalesef birtakım yazılı ve online mecralarda 'Walkman markasının küresel çapta sonu' şeklinde, yanlış bir biçimde yansıtılmaktadır. Kasetçalar Walkman üretimi, sadece Japonya'da durdurulmuştur, ancak Japonya'da ve tüm dünyada Walkman MP3/MP4 çalar satışları yepyeni ürün gamları ile devam etmektedir. Ayrıca Japonya haricinde tüm dünyada Walkman kasetçalar satışları da devam etmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24