-SONY WALKMAN'İN ÜRETİMİ JAPONYA'DA DURDURULDU İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Sony Eurasia A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kasetçalar Walkman üretiminin sadece Japonya'da durdurulduğu belirtilerek, ''Ancak Japonya'da ve tüm dünyada Walkman MP3/MP4 çalar satışları yepyeni ürün gamları ile devam etmektedir'' denildi. Sony Eurasia A.Ş'nin açıklamasında, ''Sony'nin Walkman üretimini durdurduğu'' içerikli haberlere ilişkin doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Taşınabilir kasetçalar Walkman'in üretimini Japonya'da durdurduğumuz haberi, maalesef birtakım yazılı ve online mecralarda 'Walkman markasının küresel çapta sonu' şeklinde, yanlış bir biçimde yansıtılmaktadır. Kasetçalar Walkman üretimi, sadece Japonya'da durdurulmuştur, ancak Japonya'da ve tüm dünyada Walkman MP3/MP4 çalar satışları yepyeni ürün gamları ile devam etmektedir. Ayrıca Japonya haricinde tüm dünyada Walkman kasetçalar satışları da devam etmektedir.''