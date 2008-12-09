Sony Türkiye’de eleman çıkarmayacak

Noohi, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomik krizle mücadele doğrultusunda dünya genelinde birçok firmanın, bazı işçileriyle yollarını ayırdığını kaydetti.Dünya genelinde 160 bin çalışanı olan Sony'nin de bazı yatırım planlarını erteleyerek, 2010 yılı mart ayına kadar yaklaşık 8 bin kişilik bir istihdam azaltmasına gitmek durumunda kaldığını hatırlatan Noohi, şu ifadeleri kullandı:"Sony'nin dünya genelinde aldığı bu tedbirler çerçevesinde, Sony Eurasia'nın istihdam azaltma gibi bir yola başvurmayacağını, Türkiye'deki yatırım ve çalışmaları tüm hızıyla sürdüreceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız."