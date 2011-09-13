Sony tabletler Ekim'de geliyor

T24

Sony Tablet S, 23.8cm’lik (9.4”) 1280x800p dokunmatik ekrana, 1GHz Tegra 2 mobil işlemciye, arkasında 5 ön yüzdeyse 0.3 MP kameraya sahip. Yaklaşık 600 gr ağırlığındaki ürün 16GB ve 32GB dahili depolama alanlı bulunan Wi-Fi bağlantılı, ve 64GB bellekli WiFi+3G bağlantılı olmak üzere üç konfigürasyonda gelecek. Ancak 3G'li olan modelin çıkışının Kasım'ı bulabileceği belirtiliyor.Kasım’dan itibaren hazır olacak diğer model, Sony Tablet P, katlanabilir tasarımı ve çift ekranıyla dikkat çekiyor. 372g ağırlığındaki Tablet P, 1GHz işlemcinin yanı sıra iki adet 13.9cm’lik (5.5”) dokunmatik ekrana sahip. Bu ekranlar birbirinin üstünekatlandığı için cihazın cepte taşınmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca iki ekran yanlanamasına tutulup kitap pozisyonunda kullanılabildiği gibi, ekranlardan biri klavye olarak da konumlandırılabiliyor.Her iki cihaz da Android’in son sürümü ile çalışıyor. Piyasaya çıktıklarında Sony Tablet S’de sürüm 3.1 ve Sony Tablet P’de son sürüm 3.2 bulunacak. Hazır yüklü uygulamalara elbette Android Market'tan yeni uygulamalar eklenebiliyor.Her iki Sony Tablet modeli de fotoğraf ve video çekmek için ön ve arka yüzde kameraya sahip. USB 2.0 girişi ve SD kart yuvası, PC, dijital kamera veya video kamera gibi diğer cihazlardan doğrudan dosya transferini basitleştiriyor.Her iki modelde de parlak ışık yansımasını en aza indirdiği ve bu sayede her ortamda canlı görüntü verdiği belirtilen TruBlack panel teknolojisi kullanılıyor. Cihazların bir diğer hoş özelliği de DLNA uyumlu TV’ler ve diğer cihazlarla entegrasyonun ve multimedya akışının yapılabilmesi.