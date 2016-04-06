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Ekonomi

Sony Pictures, Türkiye'den 4 kanalı satın aldı

Şirket, Planet Kanalları Platformu’nun çoğunluk hissesini satın aldı

06 Nisan 2016 20:12

Sony Pictures Television (SPT), Türkiye'de yayın yapan ve içinde 4 kanal bulunan Planet Kanalları Platformu’nun çoğunluk hissesini satın aldı. Anlaşma, Türkiye genelinde ücretsiz yayın yapan Planet Pembe; Planet Türk; Planet Mutfak; Planet Çocuk kanallarını içeriyor. Anlaşma şartlarına göre yeni dönemde de Satış Ofisi firması, Planet TV portföyünün reklam satışlarına devam edecek.

Hürriyet’in haberine göre, Kıdemli Başkan Yardımcısı, SPT Networks, CEEMA Bölge Yöneticisi Lyle Stewart, “Bu büyük bir ortaklık… Türkiye inanılmaz derecede canlı bir pazar. Yatırım için en doğru ortaklığı arıyorduk ve bizler geniş bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, Planet TV’ye güçlü uluslararası kanal markaları kurarak, portföyünü daha da güçlendirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Satış Ofisi ve Planet TV kanallarının Yönetim Kurulu Başkanı Sevin Ergun Sefada ise Planet TV, Türkiye temalı televizyon kanallarına öncülük etti ve serbest kanallar pazarında gerçek bir boşluğu doldurduğunu söyleyerek, “Planet TV kanalları, hem izleyiciler hem reklam verenler arasında mevcut başarıyı yansıtan güçlü bir kimliğe sahip. Sony'nin güçlü marka değeri ve büyük içerik portföyü ile birlikte bu başarıyı daha da büyüteceğimize inanıyoruz” dedi.

Planet Pembe; Türk dizileri ve pembe dizi yayını yapan kadın kanalı, Planet Türk; Türk filmlerini yayınlayan aile kanalı, Planet Mutfak; Türk yemeklerini şeflerle ekrana getiren ilk Türk yemek kanalı, Planet Çocuk; yerel olarak üretilen çocuk programları ve dünyadan çizgi dizileri yayınlayan çocuk kanallarını içeriyor.

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