Sony, parça ve lojistik sıkıntıları sebebiyle PlayStation 5 üretim hedefini düşürdü

Sony Group Corp., bu mali yıl için PlayStation 5 üretim görünümünü, parça ve lojistik kısıtlarından dolayı düşürdü. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Tokyo merkezli eğlence devi Sony, daha önce Mart sonunda biten mali yılda 16 milyon adetten fazla cihaz üretimi yapmayı hedefliyordu. Şirketin bu rakamı yaklaşık 15 milyon adede düşürdüğü ve bu nedenle Mart sonuna kadar 14,8 milyon adet PS5 satış hedefinin zora girdiği kaydedildi.

Şirket CFO'su Hiroki Totoki, geçen ayın sonunda telekonferans yoluyla yatırımcılara yaptığı açıklamada, lojistik sorunları ve parça kısıtlarının Sony için daha şiddetli hale geldiğini söyledi.

PlayStation 5, bu Temmuz’da 10 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan Sony oyun konsolu oldu, ancak daha sonra önceki versiyon olan PlayStation 4'ün satış hızının gerisinde kaldı.