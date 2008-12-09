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Ekonomi

Sony 8 bin kişinin işine son verme kararı aldı

Hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 70 değer yitiren elektronik devi Sony, 8 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

09 Aralık 2008 02:00

Hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 70 değer yitiren elektronik devi Sony, 8 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

Sony'nin bu kararı, 160 bin olan toplam işgücünün yüzde 5 azaltılması anlamına geliyor.

Sony, işçi çıkartmanın yanında bazı yatırımları yeniden gözden geçirerek ve kârsız işlerden çıkarak maliyetlerini 1.1 milyar dolar azaltmayı planlıyor.

Sony'nin 8 binlik eleman çıkartma kararının yeterli olup olmayacağı analistler arasında da tartışma konusu oldu. Daiwa SB Investments yöneticisi Katsuhiko Mori, "Rakam büyük ama yeterli olmayabilir. Sony'nin sabit bir geliri garanti edecek çekirdek bir işi yok" dedi.

Hisseleri dibe vurdu

Dünyanın en büyük elektronikçilerinden biri olan Sony, ekim ayında yaptığı açıklamada yıllık kâr tahminini düşürmüş ve piyasalarda büyük bir çöküntüye neden olmuştu.

Dünyadaki durgunluğun yanında Japon Yeni'nin dolar karşısındaki yükleişten de olumsuz etkilenen Sony'nin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 70 değer yitirdi.

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