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Ekonomi

Sony 2,1 milyar dolar zarar açıkladı

Japon elektronik devi Sony, geçen yılın son üç ayında satışlarında düşüş yaşandığını açıkladı.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Japon elektronik devi Sony, geçen yılın son üç ayında satışlarında düşüş yaşandığını açıkladı.
 

Geçen yılın aynı döneminde 72 milyar yen (1.2 milyar dolar) kâr eden şirket, 2011'in son çeyreğinde 159 milyar yen (2.1 milyar dolar) zarar açıkladı. Satışların da yüzde 17 düştüğünü kaydeden şirket, zararın talebin zayıf olmasından ve yenin diğer para kurları karşılığında değer kazanmasından kaynaklandığını söylüyor.


Kasım ayında yıllık zararının 90 milyar yen olacağını tahmin etmişti. Şimdi bu tahmin 220 milyar yen olarak düzeltilmiş durumda.


Meija Yasuda yatırım danışmanlık şirketinden Hisashi Kuroda ''Sony'nin gelirleri düşündüğümden daha kötü'' dedi. Kuroda, şirketin umudunun elektronik eşyadan çok oyun, film ve müzik satışlarında kazancını arttırmak olabileceğine dikkat çekti.



TV'de 7 yıldır zararda


Sony'nin televizyon departmanı son yedi yıldır zarar ediyor. Televizyon yatırımlarıyla ilgili sorunlar fiyatların düşmesi, aşırı üretim, yoğun rekabet ve elektronik pazarında yeni ürün tasarımlarından kaynaklanıyor.


Sony çarşamba günü İcra Kurulu Başkanı Sir Howard Stinger'ın 1 Nisan'da görevinden ayrılarak yerini yardımcısı Kazuo Hirai'ye bırakacağını açıklamıştı. Stinger başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek.


Shinhan Yatırımcılık'tan Kim-youn Chan, ''Sony'nin kaybettiği zenimi yeni liderlik altında geri kazanması kolay olmayacak. Zira genel olarak rekabet edebilirliği zayıflamış durumda. Sorun yapısal ve gidermesi yıllar alabilir'' dedi.

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