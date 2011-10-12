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Ekonomi

Sony 1,5 milyon adet LCD televizyonu toplatıyor TOKYO (A.A)

12 Ekim 2011 15:10

-Sony 1,5 milyon adet LCD televizyonu toplatıyor TOKYO (A.A) - 12.10.2011 - Japon elektronik devi Sony, dünya çapında 1,5 milyon adet LCD televizyonu toplatıyor. Sony yaptığı açıklamada, televizyondaki bir parçadan kaynaklanan arızanın aşırı ısınmaya, duman çıkmasına ve parçaların erimesine yol açtığı için dünya çapında 1,6 milyon LCD televizyonu toplatacağını bildirdi. Japonya'da söz konusu arızanın yol açtığı sorunlarla ilgili 11 vaka bilgisi aldığını belirten Sony'nin açıklamasına göre, Japonya'da toplatılan modeller ''Bravia KDL-40X5000'', ''KDL-40X5050'', ''KDL-40W5000'', ''KDL-40V5000'' ve ''KDL-40V3000''den oluşuyor. LCD'nin arka aydınlatmasından kullanılan hatalı parça evireç dönüştürücünün, ihraç edilen LCD televizyon modellerinde de kullanıldığı belirtildi. Sony, ihraç edilen televizyonlarla ilgili benzer sorunlar bilgisi almadığını kaydetti.

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