Sony 14 yıldır ilk kez zarar etti

Japon elektronik ve eğlence şirketi Sony, 14 yıldır ilk kez geçen yıl 98,9 milyar yen (1 milyar dolar) zarar etti.



Şirket, Mart ayında biten mali yılda 98,9 milyar yen (1 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Sony'nin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 12,9 azalarak 7,73 trilyon yen oldu.



Şirket, sonuçlarda hızlı bir iyileşme beklemediğini, 2010 yılı Mart ayında bitecek mali yılda da 120 milyar yen (1,2 milyar dolar) zarar öngördüğünü bildirdi.



Sony, 2007 yılında 369,4 milyar yen kar elde etmişti.



Sony'den önce Japon şirketleri Toyota ve Hitachi de büyük zarar açıklamıştı.



Bravia düz ekran televizyonlar ve Cyber-shot digital fotoğraf makinelerini üreten Sony, küresel ekonomideki yavaşlama, fiyat rekabeti ve güçlü yen nedeniyle çekirdek elektronik segmentte operasyonel zarar kaydettiğini belirtti.



Öte yandan, Japon şirketi Sanyo da geçen yıl 93,2 milyar yen (976 milyon dolar) zarar ettiğini açıkladı. 2007 yılında şirket 28,7 milyon yen kar elde etmişti.



Şirketin, geçen yılki satışları yüzde 12,2 düşerek 1,77 trilyon yen (18,5 milyar dolar) oldu.



Sanyo Üst Yöneticisi ve Başkanı Seiichiro Sano da şirketin küresel sıkıntıdan ciddi şekilde etkilendiğini, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren sonuçları "acı verici" bulduğunu söyledi.



Buna karşılık şirket, 2010 Mart ayında bitecek mali yılda 7 milyar yen (73,3 milyon dolar) kar bekliyor.



Dünya genelinde 99 bin 800 kişiyi istihdam eden Sanyo, küresel iş gücünün yüzde 5'ini temsil eden 1200 kişiyi yarı iletken biriminden işten çıkaracağını açıkladı.



