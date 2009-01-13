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Ekonomi

Sony, 14 yıl sonra zarar edecek

Elektronik devi Sony’nin 1.1 milyar dolar ile 14 yılın ilk zararını açıklayabileceği belirtiliyor.

13 Ocak 2009 02:00

Elektronik devi Sony’nin 1.1 milyar dolar ile 14 yılın ilk zararını açıklayabileceği belirtiliyor.

Yakın bilgi sahibi bir kaynak, Japon elektronik devi Sony’nin satışların düşmesi ve yenin değerlenmesi nedeniyle, 1.1 milyar dolara yakın faaliyet zararı açıklayabileceğini belirtti.
Sony hisseleri yüzde 8 düşerken, Toshiba hisseleri de, Japonya medyasında şirketin bu mali yılda büyük zarar açıklayabileceği haberleriyle yüzde 7 değer kaybetti.

Açıklanacak bir faaliyet zararı, Sony’nin 14 yıldır gördüğü bu tür ilk zarar olacak ve yönetimi, geçen ay açıklanan yeniden yapılanma planına göre yatırımların azaltılması, bazı faaliyet alanlarından çıkılması ve 16,000 işe son verilmesi çalışmalarını hızlandırması için baskı altına bırakacak.

Şirketin kâr tahminleri resmi olarak revize edilmediği için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynak, Sony’nin 31 Mart’ta biten mali yılda, daha önce açıkladığı 200 milyar yen kâr yerine, 100 milyar yen zarar açıklayabileceğini belirtti.

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