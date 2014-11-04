Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'yla ilgili verdiği "Hak ihlali" kararının ardından aralarında emekli Orgeneral Çetin Doğan, MHP Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneral Bilgin Balanlı ve emekli Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu 236 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

'Uğradığım zararların telafisini istiyorum'

Tutuksuz sanıklardan Emekli Tuğamiral Osman Kayalar, "Sonunda tanıklar lütfedip de konuşabildiler. Ve darbe planı olmadığını söylediler. Artık daha fazla maddi kayba uğramak istemiyorum. Uğradığım zararların telafisini istiyorum. Yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Dosyadaki pek çok bilirkişi ve uzman mütalaası var. Dijital kayıtların başka tarihlerle eklendiğini göreceksiniz. Bizi bunlarla suçladılar çünkü. Silivri Vergi Dairesi'ne yatırdığım mahkeme harcının da tarafıma yatırılmasını istiyorum" dedi.

'Bu güzel ülke onarılması güç yaralar almıştır'

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tanıkların geç konuştuğunu belirterek, "Tanık beyanları gerçeği yansıtan tarihi niteliktedir. Balyoz kumpası hukuken de siyaseten de çökmüştür. Murat Özenalp hayata geri dönebilir mi? Gasp edilen hayatlarımız geri verilebilir mi? Tanıklar çok geç konuşmuşlardır, kayıplar çok büyüktür. Bu güzel ülke onarılması güç yaralar almıştır. Balyoz ve türevi davalar Türk yargı ve adalet tarihinde kara bir lekedir" dedi.

Özden Örnek: 16 ayrı bilirkişi raporu var

Emekli Oramiral Özden Örnek ise, "Tanık beyanlarına itirazım yok. Bilirkişi listesini tanımıyorum. Her bir bilirkişinin özgeçmişini, hangi okullarda okuduğunu, bilirkişi sertifikası var mı yok mu bunların bildirilmesini istiyorum. Bu davada 20 Ocak 2014 tarihli bilirkişi raporu da dahil olmak üzere 16 bilirkişi raporu var. Sanıkların da aldırdıkları raporlarla toplamda da 40 rapor var. Bundan önceki mahkeme bilimsel gerçekleri reddetti" diye konuştu

'Bu dosya ile bir enkaz devraldınız'

Dün dinlenilen tanıkların ardından sanıklar ve avukatları, tanık beyanlarına ve mahkeme heyeti tarafından oluşturulan dijital delilleri inceleyecek bilirkişi listesine karşı beyan ve taleplerde bulundu. Bir kısım sanığın avukatı Günizi Dizdar taleplerini ilettiği mahkeme heyetine, "Siz bu dosya ile bir enkaz devraldınız. Bu dava ile onların onurlarına bir şey olmadı ama çok sıkıntılı zamanlar geçirmelerine neden oldu. Bu adi bir iftiradır. Bu davada sizlerin sayesinde bir aklanma olacaktır. Hiç yaşanmaması gereken sürecin bir aklanması olacaktır. A'dan Z'ye bütün sorumluların hesap vermesi gerekir. Tanıkların söylediklerini de kabul ediyoruz" dedi.

'Hâlâ bu CD'lerin sahte olduğuna dair şüpheniz var mı?'

Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri dün ifade veren tanıkların iddianamede kendilerine yöneltilen suçlamaları yalanlar nitelikte olduğunu söyleyerek, "Bu kadar teknik olmasına rağmen yine de hala bu CD'lerin sahte olduğuna dair şüpheniz var mı yok mu onu da merak ediyorum. Bunu bilirkişiye de sormanıza gerek var mı bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.

'Filmdeki olay başımıza geldi'

Emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy ise, "Biz zaten herhangi bir şekilde içinde olmadığımız bir şey için suçlandık. 'Bayrampaşa Biz Çok Kalmayacağız' filmindeki hadise daha vahim bir şekilde başımıza geldi. Salakça hazırlanmış bir planın, uygulanamayacak bir planın nasıl uygulanamayacağına dair askeri bilirkişilerin rapor hazırlamasını istiyorum. Oradaki ifadelerin uygulanamayacak olduğunu ancak askeri bilirkişi size ifade edebilir" dedi.

Askeri bilirkişi talebi reddedildi

Sanık ve avukatların ortak dilekçelerde yaptıkları taleplerinin de bilirkişi heyetince dikkate alınmasını talep eden savcı Öksüz, sanık avukatlarının askeri bilirkişi oluşturulması ile ilgili taleplerini, sanıkların yapacakları savunmalarda kendileriyle ilgili askeri konularda gerekli bilgiler verebilecekleri gerekçesiyle reddedilmesine karar verilmesini talep etti.

Duruşma ertelendi

Savcı Öksüz, sanıkların adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili taleplerin de bu konunun adli sicil kurumu ilgilendirdiğinden dolayı reddine karar verilmesini talep ederken, sanıkların duruşmalardan vareste tutulması talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Avukatlar Hüseyin Ersöz ve Celal Ülgen'in 11 ve 17 nolu CD'ler üzerindeki yazıların emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri'ne ait olup olmadığının inceleme yapılması taleplerinin kabulüne karar verilmesini isteyen savcı Öksüz, bu konuyla ilgili grafoloji uzmanı bilirkişinin tayin edilerek, bilirkişiden CD üzerindeki yazıların cihaz yardımıyla kopyalanıp CD üzerine yazı yazılıp yazılmadığı ve yazı yaşının tespiti konusunda yazı tanziminin istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek ve ara kararını açıklamak üzere duruşmayı yarın (5 Kasım) saat 10.00'a erteledi.