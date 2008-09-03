Sonunda gülen kim olacak?

Galatasaray'da ikincilik başarısızlıktır Galatasaray'da ikincilik başarısızlıktır

Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın her zaman şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe'den başka bir takımın şampiyon olması sürpriz olur'' dedi.Fenerbahçe Kulübü'nün aylık resmi dergisinin eylül sayısına röportaj veren Alex, Turkcell Süper Lig'de bu yıl sürpriz yaşanmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, ''Maalesef geçen sene bu sürprizin olmasını engelleyemedik, ancak bu yıl böyle bir sürprizin yaşanmayacağını söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun'' değerlendirmesini yaptı.Galatasaray'ın her zaman büyük hedefler peşinde koştuğunu belirten Meira, "Burada ikinci olmak başarısızlıktır." dedi. Meira, kulübün yayın organı olan Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda, bu sezon ligde ve UEFA Kupası'nda başarılı olmak için çalışacaklarını belirterek, "Bir sezon önce kazanılan başarılar hazmedilmeli ve bir sonraki sezona yeni başarılar hedef seçilerek çıkılmalı. Avrupa'da gidebileceğimiz kadar gitmeliyiz. Türkiye'de ise tek hedefimiz şampiyonluk olmalı. Hepimizin bu baskıyı hissetmesi ve onu sindirerek, onunla yaşaması lazım.'' açıklamasını yaptı.