-SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ TRABZON (A.A) - 02.05.2011 - Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Profesyonel olarak ligde 9. sezonunu geçiren ve bu sezon attığı 17 golle gol krallığında ikinci sırada yer alarak en golcü dönemini yaşayan Burak Yılmaz, zorlu Gaziantepspor maçından da galibiyetle ayrıldıklarını, ligde kalan 3 maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Burak Yılmaz, ''3 maçımız kaldı. 3 maçı da kazanıp bekleyeceğiz. İki hafta önce her şey bizim elimizdeydi, şimdi Fenerbahçe'nin elinde. O yüzden kalan maçlarımızı kazanıp bekleyeceğiz'' diye konuştu. Ligde attığı 17 gol ve performansına ilişkin de açıklamalarda bulunan Burak, ''Allah'a şükürler olsun benim için iyi bir sezon geçiyor ama önemli olan bunun mutlu bitmesi. Şampiyon olamadıktan sonra 17 tane gol atmışım benim açımdan güzel olur ama Trabzonspor şampiyon olmadıktan sonra bu 17 golün çok manası olmaz diye düşünüyorum'' dedi. -BURAK'IN KARİYERİ- Futbola Antalyaspor'da başlayan Burak Yılmaz, şimdiki adıyla Bank Asya 1. Lig olan Türk Telekom Lig A'da 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda gol kaydedemedi. 2004-2005 sezonunda 8 gol, 2005-2006 sezonunda 9 gol atan Burak Yılmaz, daha sonra Beşiktaş'a transfer olarak birinci ligde forma giymeye başladı. 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta 5 gol, 2007-2008 sezonunda 1'i Beşiktaş ve 9'u Manisaspor formalarıyla 10 gol atan Burak, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe'de 2008-2009 sezonunda gol atma başarısı gösteremeyen ve Eskişehirspor'a kiralık olarak verilen Burak, 2009-2010 sezonunda 1'i Eskişehispor'da, 3'ü Trabzonspor'da olmak üzere 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Daha önce bir sezonda en fazla 10 gol kaydeden Burak, bu sezon Trabzonspor'da 17 gol atarak, lig tarihindeki en fazla golünü atmış oldu. -9 SEZON- Burak Yılmaz'ın 9 sezonda kaydettiği goller şöyle: Sezon Takım Gol -------------------------------------- 2002-2003 Antalyaspor - 2003-2004 Antalyaspor - 2004-2005 Antalyaspor 8 2005-2006 Antalyaspor 9 2006-2007 Beşiktaş 5 2007-2008 Beşiktaş/Manisaspor 10 2008-2009 Fenerbahçe - 2009-2010 Eskişehir/Trabzonspor 4 2010-2011 Trabzonspor 17