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Spor

Sonuna dek gitmek istiyoruz

Skibbe, Bordeaux maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, UEFA Kupası'nda sonuna dek gitmek istediklerini söyledi.

18 Şubat 2009 02:00


Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Bordeaux maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, UEFA Kupası'nda başarılı olup, sonuna dek gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Kupası maçı için Bordeaux'da bulunan Galatasaray, maçın yapılacağı statta gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Skibbe, çalışma öncesinde düzenlediği basın toplantısında, takımın performansında önemli bir değişiklik göreceğinden emin olduğunu ve 1-2 değişikliğe gideceğini belirterek, istedikleri sonucu alacaklarını düşündüğünü bildirdi.

Skibbe, bir gazetecinin, ''Fransız teknik direktör, ligi UEFA Kupası'ndan daha önemli gördüğünü açıkladı. Siz de öyle mi görüyorsunuz?'' biçimindeki sorusu üzerine, ''Biz 2 kupayı da aynı değerde görüyoruz. Gerçekten başarılı olarak UEFA Kupası'nda sonuna dek gitmekte kararlıyız'' dedi.

Alman teknik adam, ligde son haftalarda yitirilen puanlar ve yönetimin desteğiyle ilgili bir soru üzerine ise, ''Yönetimin arkamda olduğunu hissediyorum. Son haftalarda şanssız puanlar kaybettik. Gelecek maçlar daha fazla önem kazandı'' yanıtını verdi.

Gazetecilerin, Türk basınının kendisine yönelttiği eleştirileri sorması üzerine de Skibbe, ''Teknik direktörlerin görevi, yazılana çizilene bağlı olmamaktır. Kendi yollarını takımıyla birlikte çizmektir. Takım için konuşulanlarla ilgilenmektense takım için doğru olanlarla ilgilenmem gerekiyor'' diye konuştu.

Skibbe, yine bir gazetecinin takımda disiplinin sağlanamadığı yönündeki eleştirileri hatırlatması üzerine ise, ''Bu eleştirileri kabul etmiyorum. Oyuncularım hakeme itiraz ediyor, ben bile bu itirazlara bazen katılıyorum'' dedi.

Türkiye ligindeki maçlarla ilgili eleştirilerin yeniden hatırlatılması üzerine ise tepki gösteren Skibbe, ''Bırakın artık bu maça konsantre olalım'' diye konuştu.

GIRONDINS DE BORDEAUX CEPHESİ

Girondins De Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc ise düzenlediği basın toplantısında, kendileri için Fransa Ligi'nin UEFA Kupası'ndan daha önemli olduğunu söyledi.

Fransız teknik adam, ligi ilk sıralarda bitirip Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka katılmak istediklerini belirterek, ''Galatasaray'ın hücumda çok iyi oyuncuları var. Kewell'ın bu maçta oynayıp oynamayacağını merak ediyorum'' dedi.

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