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'Sonun Münevver gibi olur' tehdidiyle tecavüze 153 yıl

Adana'da internetten tuzağa düşürdüğü küçük yaştaki kızlara tecavüz ettiği ve fuhuşa zorladığı öne sürülen Seçkin Lütfü Ö. hakkında 153 yıla kadar hapis cezası istendi

04 Mart 2012 15:44

 

T24 - Adana'da internetten tuzağa düşürdüğü küçük yaştaki kızları "Senin sonun da Münevver gibi olur" diyerek korkutup tecavüz ettiği ve fuhuşa zorladığı öne sürülen 33 yaşındaki Seçkin Lütfü Ö. hakkında 153 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen Ahlak Bürosu ekipleri, mahkeme kararıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmada Seçkin Lütfü Ö.’nün internetteki sosyal paylaşım sitelerinden tuzağına düşürdüğü liseli kızları hediye alma bahanesiyle kandırıp, otomobiliyle götürdüğü ıssız ve ormanlık alanlarda dövüp, "Münevver Karabulut’u biliyorsun değil mi? Senin sonun da onun sonu gibi olur" diye tehditle tecavüz ettiği saptandı.

Benzer suçlardan hakkında devam eden 4 ayrı davası bulunan Seçkin Lütfü Ö.’nün, daha sonra tecavüz ettiği kız çocuklarını "Görüntülerini çektim. Benim dediklerimi yapmazsan bu görüntüleri ailene gösteririm, ya da internete koyarım" diye yine tehdit ederek erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.

Psikolog nezaretinde ifadesi alınan 16 yaşındaki M.A., sanıkla 14 yaşındayken tanıştığını ve tecavüz ettikten sonra 2 yıl boyunca zorla erkeklere birlikte olduğunu anlattı.


Eş zamanlı baskın


Mehmet Kaymak'ın Radikal'deki haberine göre; diğer küçük kızların da benzer iddialarda bulunması üzerine polis, 25 Aralık 2011’de, 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda Seçkin Lütfü Ö. ile işbirliği yaparak küçük kız çocuklarıyla zorla birlikte olup, fuhşa zorladıkları ileri sürülen toplam 34 kişi yakalandı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, ifadelerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Şüphelilerden Seçkin Lütfü Ö., Erdal A. (26), Yusuf S. (25), Cuma O. (42), Gökhan D. (36), Abdullah Umut S. (23) tutuklanırken, Gülşah Y. (33) adlı kadın hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı’nca hazırlanıp Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 70 sayfalık iddianamede Seçkin Lütfü Ö. hakkında toplam 153 yıla kadar hapis cezası istendi. Seçkin Lütfü Ö. ile işbirliği yaparak küçük kız çocuklarıyla zorla birlikte olan ve fuhşa zorladıkları ileri sürülen biri kadın 34 kişi hakkında da 2 ile 20 yıl arasında hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanıklar arasındaki tanınmış bir pastanenin sahibi olan Hadi A.’nın ’reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, kız çocukların yapılan muayenelerinde yaşadıkları olaylar sebebiyle ruh sağlıklarının bozulduğu yönünde rapor verildiği bildirildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

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