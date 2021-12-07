"Sonsuz bir karantina gibi": Sıkı Koronavirüs önlemlerinin uygulandığı Hong Kong, havacılık sektöründe çalışanların ruh sağlığını etkiliyor

Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olan ve aynı zamanda sıkı Koronavirüs önlemlerinin uygulandığı Hong Kong’da pilotlar, günlerdir vakitlerini ya çalışarak ya da karantinada geçiriyorlar. “Sonsuz bir karantinada” hissettiklerini söyleyen pilotlar, ruh sağlıklarının ve özel yaşamlarını olumsuz etkilenmeye başladığını söylüyor.

BBC’de yer alan habere göre, son aylarda neredeyse hiç yerel Koronavirüs vakası tespit edilmeyen Hong Kong’da Çin’deki “sıfır Covid” politikasına uygun bir şekilde yaygın bir test ve karantina süreci uygulanıyor.

Pilotlar da zamanlarının yarısını çalışarak yarısını da karantinada geçirerek bu sürecin en çok etkilenen meslek gruplarından biri haline geldi.

Hong Kong’a gelen bütün uluslararası yolcular, indiklerinde Covid-19 testi yaptırmak ve negatif çıksa da karantinaya girme zorunda. Ülkeye giriş süreci için test sonuçlarının çıkmasını beklemek gerekiyor.

Cathay Pacific Havayolları’ndan ismini Clark olarak veren bir pilot “Uçuş ekibi neredeyse 25 saat uçakta bulunuyor. Plastik sandalyelerde, uyumadan test sonucunu beklemek gerekiyor. Uçağın inmesi ve eve ulaşma sürecimiz 4 saati buluyor” dedi.

Uçuş ekibinin test sonucu negatif çıksa da evlerine ulaştıklarında 3 gün boyunca karantinada kalmaları gerekiyor. Temel ihtiyaçlar ve Covid testi gibi gerekçelerle günde en fazla 2 saat evden çıkmalarına izin veriliyor.

Uçuş ekibinin 18 gün boyunca “gereksiz temastan kaçınması” ve her gün Covid testi yaptırması gerekiyor. Clark “Bence bu hiçbir şekilde adil değil ve açıklanamaz. Tamamen kabul edilemez” yorumunu yaptı.

Eğer bir pilotun Covid testi pozitif çıkarsa ya da temaslı olursa, hastaneye ya da karantina tesisine gönderiliyor.

İsmini vermeyen bir başka pilot olan Pierre, “Penny’s Bay” isimli bir karantina tesisinde, güneş ve bitki görmeden tek başına kalmak zorunda olduklarını söylüyor.

Hong Konglu havayolu şirketleri, hükümetin Covid-19 önlemlerinin personel üzerindeki etkisi karşısında, önlemlerin hafifletilmesini talep ediyor. Son günlerde işinden ayrılmak isteyen uçuş personeli sayısının arttığı belirtiliyor.