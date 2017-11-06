Sönmezateş'ten mahkeme başkanına, "Beni öldürtmeye mi çalışıyorsunuz"

ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada savunmasını yapan eski Tuğgeneral Gökan Şahin Sönmezateş, çapraz sorgusunda Mahkeme Başkanı Selfet Giray\'ın, \"Akıncı Üssü\'nde aradığınız kim?\" sorusuna \"Siz beni öldürtmeye mi çalışıyorsunuz\" diye karşılık verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, savunmasını bitirdikten sonra bir daha konuşmayacağını ve sorulara yanıt vermeyeceğini söyleyen sanık Sönmezateş, çapraz sorgusunda açıklamalarına devam etti. Darbe girişiminde bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı almaya Semih Terzi\'nin emriyle gittiğini söyleyen Sönmezateş, Mahkeme Başkanı Selfet Giray\'ın, \"Muğla\'ya gittikten sonra Akıncı\'yı aradığınızı söylediniz. Burada kimle görüştünüz\" şeklindeki soruya, \"Bu kadar yeterli lütfen yapmayın. Siz beni öldürtmeye mi çalışıyorsunuz. Bunlara cevap verirsem ne olacağını sanıyorsunuz. Kim ne biliyorsa, talimatı kim vermişse çıksın delikanlıca anlatsın. Çok ciddiyim yeter bu kadar\" diye cevap verdi. Sönmezateş, Semih Terzi dışında Şükrü Seymen ve Taner Berber\'le bağlantı kurduğunu da sözlerine ekledi.

PLANLA İCRAAT TAMAMEN FARKLIYDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanık Sönmezateş\'e, \"Şükrü Seymen size ne anlattı.

O gün yaptığınız planla sizin icraatınız arasında fark var mıydı\" sorusunu yöneltti. Sanık Sönmezateş, soruya \"Tamamen farklıydı. Neden kaynaklandığını bilmiyorum\" yanıtını vererek, tuzağa düşürüldüğünü ve Cumhurbaşkanı ayrıldıktan 3 saat sonra otele gönderilmesinin bunun kanıtı olduğunu ileri sürdü. Sönmezateş, şöyle devam etti: \"Bu konuda Özel Kuvvetler kendi gizli kanallarıyla çalışacaktı ve onlarla birlikte Cumhurbaşkanı alınacaktı. Ama demek ki onların istihbaratı çok zayıfmış. Cumhurbaşkanının terk ettiği yere biz 3 saat sonra gidiyoruz. MİT burada çok iyi çalışıp darbeyi önlemiş\" dedi.

Sönmezateş, Akıncı\'da kiminle konuştuğu yönündeki ısrarlı soruları, \"Hatırlamıyorum\" diye yanıtladı.

SEMİH TERZİ HAFİF KALIYOR

Semih Terzi\'nin darbe girişimindeki yeri sorulan ve kimden emir aldığını bilip bilmediği sorulan Sönmezateş, \"Demek ki Akıncı\'daki ağırlık merkezi bayağı yüksek. Semih Terzi hafif kalıyor. Bu kişi Akın Öztürk değil. Beni Akın Öztürk\'le darbeye sokamazlardı. Akın Öztürk ile darbe olmaz\" diye yanıtladı.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİ İÇİNDE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM

Genelkurmay Çatı Davası\'nda \"Bildiklerimi Akıncı Üssü davasında açıklayacağım\" yönündeki beyanları hatırlatılan sanık Sönmezateş, \"Semih Terzi \'bu iş emir komuta zinciri içinde, bütün komutanlar var\' dedi. Ben emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünüyordum. Demek ki yoklarmış\" dedi. Sönmezateş, kendisinin sadece Cumhurbaşkanın alınıp Ankara\'ya getirilme kısmıyla ilgili olduğunu ve darbenin planlanmasında yer almadığını söyledi. Sönmezateş, darbenin emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşündüğünü tekrarlayarak, \"Bir şekilde ikna olmuşum ki girmişim. Ama böylesine saçma bir girişimi kabul etmiyorum. Kuvvet komutanları yoksa başarılı olmuyor. Demek ki yoklarmış\" ifadelerini kullandı.

UÇAK İDDİASINA CUMHURBAŞKANININ AVUKATINDAN YANIT

Sanık Sönmezateş, tuzağa düşürüldüğünü tekrarlayarak, \"Cumhurbaşkanının Dalaman\'da bindiği uçak \'Ata\' uçağı, Atatürk Havalimanı\'na indiği uçak \'Ana\' uçağı. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama böyle\" dedi.

Bu sözler üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın, \"Kesinlikle Cumhurbaşkanımızın Dalaman\'dan bindiği uçak ile İstanbul\'a indiği uçak aynı. Bu kesinlikle böyle\" diye yanıt verdi.

Çapraz sorgusunda net cevaplar vermeyen ve imalarda bulunan Sönmezateş, konuştukça başının belaya girdiğini de söyleyerek, çoğu soruyu \"Bilmiyorum\" diye yanıtladı.

