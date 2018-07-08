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Sönmemiş sigara izmariti yangın çıkardı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, küllüğe söndürülmeden konulan sigara izmariti, iş yerinde yangın çıkmasına neden oldu

08 Temmuz 2018 17:31

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, küllüğe söndürülmeden konulan sigara izmariti, iş yerinde yangın çıkmasına neden oldu. Yangının çıktığı dükkan ile alevlerin sıçradığı 2 iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. 
Yangın, sabah saatlerinde, Gümüşkuşak Mahallesi\'ndeki ucuzluk pazarında çıktı. İş yerindeki küllüğe, iddiaya göre, söndürülmeden konulan sigara izmariti yere düştü. Sönmemiş izmaritin değdiği kanepe tutuşmaya başladı. Kısa sürede dükkanı saran alevler, bitişikteki 2 iş yeri ile dışarıdaki otomobile sıçradı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu iş yerleri ile otomobildeki alevler söndürüldü. Yangın sonucu 3 iş yeri ile otomobilde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

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