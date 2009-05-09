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Spor

Song'un 'maç başı' krizi!

Song’u önce Kayserispor maçında yedek kulübesinde oturtması, ardından da Kocaelispor maçı kadrosuna almaması krize yol açtı.

09 Mayıs 2009 03:00


Trabzonspor'da Ersun Yanal’ın görevden ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak teknik sorumlu Ahmet Özen’in, Rigobert Song’u önce Kayserispor maçında yedek kulübesinde oturtması, ardından da Kocaelispor maçı kadrosuna almaması krize yol açtı.

Bordo mavili kulüple maç başı anlaştığı için geçtiğimiz hafta yedek kalmasını sorun ettiği iddia edilen Kamerunlu futbolcunun, hafta içi Ahmet Özen’le bu konuda bir görüşme yaptığı ve takımda düşünülmediğini öğrenince tepki gösterdiği iddia edildi.

33 yaşındaki futbolcunun, Özen’in gençleri kazanmaya yönelik bu tutumunu, kendisine maç başı para verilmemesi olarak değerlendirdiği ve bu nedenle gelecek hafta yönetim ile de görüşeceği iddia edildi. Song’un bu görüşmede, "Beni düşünmüyorsanız açık açık söyleyin. Maç başı para verilmemesi için böyle bir tutum sergileniyorsa, bunu bilmek istiyorum" diyeceği vurgulanıyor.

Kamerunlu futbolcu, G.Saray forması giyerken de para konusunda kazan kaldırmıştı. Özhan Canaydın’ın 3. kez başkanlığa getirilmesinden birkaç sonra Florya’da isyan çıkaran oyuncu, aynı hafta oynanan G.Birliği maçında forma giymek istememiş, bunun üzerine sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde de kadro dışı bırakılmıştı.

Vukuatı çok

Song, Gerets döneminde de bir sabah, kahvaltıya geç katılmış. Sorumsuz tavrıyla Belçikalı hocayı çok kızdırmıştı. G.Saray’daki son sezonunda yönetimin 900 bin euro teklif ettiği Kamerunlu, 1 milyon 200 bin euroda diretince kendisine yol gösterilmişti.


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