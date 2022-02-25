Songül Öden, sosyal medyadaki "Ukraynalı kadın mülteciler" paylaşımlarına sitem etti: Şakalarınızı alıp defolun

Oyuncu Songül Öden, Ukrayna ve Rusya arasında savaş sürerken sosyal medyada yapılan "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına sitem etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "askeri operasyon" olarak duyurduğu saldırılar, Ukrayna'nın dört bir yanında duyulan patlama sesleri ve korkuyla Avrupa'da yeni bir savaşın başladığını gösterdi. Rusya, 24 Şubat boyunca çeşitli cephelerden Ukrayna'ya saldırdı. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede savaş devam ederken sosyal medyada da birçok kullanıcı, “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim” paylaşımları yapmaya başladı.

Oyuncu Songül Öden ise gördüğü paylaşımlara sessiz kalmadı. Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Songül Öden, “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim’ şakalarınızı alıp defolun. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici. Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.