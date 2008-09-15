Song: Yattara'nın yokluğu etkiledi



Trabzonsporlu Rigobert Song, Beşiktaş maçında Yattara'nın olmayışının kendilerini etkilediğini söyledi.



Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Rigobert Song, Yattara'nın Beşiktaş maçında forma giyememesinin bordo-mavili takımı etkilediğini söyledi.



Song, Beşiktaş ile yaptıkları maçın üst düzey bir şekilde geçtiğini belirterek, ''Fazla gol pozisyonu olmadı ama ritm yüksekti. Beşiktaş, çekinerek geldi ve fazla pozisyona giremediler. Kazanmak için mücadele ettik ama 1 puan aldık'' dedi.



Yattara'nın yokluğundan etkilendiklerini ifade eden Song, ''Hücumda yaratıcılığından mahrum kaldık. Yerine oynayan arkadaşımız da iyi oynadı. Bir takım tek bir oyuncudan oluşmuyor. Takım halinde bir bütünüz. Yattara'nın yerine oynayanlar da maksimum düzeyde oynadılar'' diye konuştu.

