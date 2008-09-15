T24 LogoT24 Logo
Spor

Song: Yattara'nın yokluğu etkiledi

15 Eylül 2008 03:00


Trabzonsporlu Rigobert Song, Beşiktaş maçında Yattara'nın olmayışının kendilerini etkilediğini söyledi.

Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Rigobert Song, Yattara'nın Beşiktaş maçında forma giyememesinin bordo-mavili takımı etkilediğini söyledi.

Song, Beşiktaş ile yaptıkları maçın üst düzey bir şekilde geçtiğini belirterek, ''Fazla gol pozisyonu olmadı ama ritm yüksekti. Beşiktaş, çekinerek geldi ve fazla pozisyona giremediler. Kazanmak için mücadele ettik ama 1 puan aldık'' dedi.

Yattara'nın yokluğundan etkilendiklerini ifade eden Song, ''Hücumda yaratıcılığından mahrum kaldık. Yerine oynayan arkadaşımız da iyi oynadı. Bir takım tek bir oyuncudan oluşmuyor. Takım halinde bir bütünüz. Yattara'nın yerine oynayanlar da maksimum düzeyde oynadılar'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24