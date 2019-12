Song uyardı!..

Trabzonspor'un Kamerunlu oyuncusu Rigobert Song, Galatasaray'ın sıkıntılar yaşamasına rağmen her an rakiplerinin başına sorunlar açabilecek kapasitede olduğunu söyledi.





Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Rigobert Song, Galatasaray maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesinde önemli açıklamalarda bulundu.



Song, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçının kendisi için özel ama çok çok özel olmadığının ifade ederek, ''Benim için belki garip olacak. Çünkü 4 sene birlikte forma giydiğim arkadaşlarıma karşı mücadele vereceğim. Taraftarların önüne çıkacağım. Onların nasıl tepki gösterip beni nasıl karşılayacaklarını açıkçası bilemiyorum. Ama bu değişik bir his olacak'' diye konuştu.



Yakaladıkları çizgiyi daha yukarılara taşımak için bu deplasmanda iyi performans sergilemeleri gerektiğini belirten Song, ''Benim ve arkadaşlarımın bu maça çok iyi konsantre olması gerekiyor. Takım olarak iyi durumdayız. Milli takım kampları sonrası tekrar bir araya geldik. Birçok insan Galatasaray maçının diğer müsabakalardan çok farklı ve olağanüstü olduğunu düşünüyor. Halbuki diğerlerinden hiçbir farkı yok. Atmosfer ve taraftarların maça bakış açısı farklı olacak ama zorluk derecesi olarak diğerleriyle aynı. Performans olarak oynadığımız maçlarda mağlup duruma düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Bir nevi saha içinde neler başarabileceğimizi kanıtladık. Beşiktaş maçı öncesinde de şimdiki ortam vardı. Ama sonuç hiç de öyle olmadı. Sakin bir müsabaka oynadık. Bana göre performans eğrimizi bu maça yansıtmamız sonuç için yeterli olacak'' dedi.



Song, Galatasaray maçında tüm oyuncuların büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, ''Galatasaray ne kadar sıkıntılar yaşasa da her an rakiplerinin başına sorunlar açabilecek kapasitede. Özellikle bizim ofansa dayalı bir sitemimiz var. Böyle olunca savunmada daha dikkatli olmamız gerekiyor'' diye konuştu.



Bordo-mavili oyuncu, hayatında her şeyin yolunda gittiğini belirterek, ''Sağlığım yerinde, ailem iyi. Yaptığım işte bir sorun yok. Hayatımdan son derece memnunum. Trabzon'da ve Trabzonspor'da olmak çok güzel'' dedi.





'Yükselen bir grafiğimiz var'



Song, sezon başından bu yana çok iyi bir çizgide ilerlediklerini belirterek, şu ana kadar oynadıkları 6 maçın beşinden galibiyetle, birinden de beraberlikle ayrıldıklarını, başlangıçtan bu yana yükselen bir grafiklerinin olduğunu kaydetti.



Hem moral olarak, hem de fizik olarak çok iyi durumda olduklarını ifade eden Song, ''En önemli konu ise tesadüfen lider olmadık. 16 puanı hak ederek topladık. Kulüpte bizim dışımızda tüm çalışanlar, en verimli şekilde bu süreçte birlik oldular. Bizi desteklediler. Aynı şekilde taraftarlarımız da çok iyi bir sezon geçiriyor. Tüm maçlarda onları arkamızda hissettik. 12. adam olarak görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu takımın nelerin başarabileceğini şu ana kadar kanıtladığımızı düşünüyorum'' diye konuştu.



Song, son iki maçta yaşanan savunma hatalarının, anlık konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirerek, ''Yediğimiz son 4 gol bu sebepleydi. Maçlara baktığımızda, rakiplerimizin organize bir atak veya pozisyonları zorlamaları sonucu kaydettikleri golleri yok. Bunlar aslında bir bakıma kendi kendimize attığımız goller'' dedi.



Futbolda temel olan kuralı son iki maçta zaman zaman unuttuklarını, iyi bir hücum yapabilmek için önce çok iyi bir savunma yapmaları gerektiğini belirten Song, son iki maçta rakibe pozisyon verdiklerini ama bunları takım arkadaşlarıyla birlikte daha dikkatli olarak, kısa zaman içinde çözebileceklerini bildiklerini söyledi.