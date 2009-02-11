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Spor

Song çalışmaya katılmadı

Trabzonspor, hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

11 Şubat 2009 02:00

Trabzonspor, hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli takım kamplarında bulunan Gökhan, Onur, Song, Cale ve sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı doktor kontrolünde çalışan Ferhat katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koordinasyon çalışmalarının ardından kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptılar. Futbolcular, ilk 100 ortanın 27'sini golle sonuçlandırdılar.

Trabzonspor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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