-SONER YALÇIN GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'nın yöneticisi Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki talebi üzerine, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda, internet yayını yapan Odatv'nin merkezinde ve yöneticisi Soner Yalçın ile Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Barış Pehlivan'ın ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor. Bu arada, mahkeme, Yalçın, Terkoğlu, Bozkurt ve Pehlivan'ın gözaltına alınmasına karar verdi.