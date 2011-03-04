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SONER YALÇIN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A)

04 Mart 2011 20:10

-SONER YALÇIN'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZA RET İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Soner Yalçın'ın avukatı Feza Yalçın tarafından geçen hafta mahkemeye yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme heyeti, şüpheli Yalçın'ın, tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi talebini oy birliğiyle reddetti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Yalçın'ın eski eşi ve avukatı Feza Yalçın, nöbetçi olduğu hafta tutuklama kararı veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine 25 Şubatta sunduğu dilekçeyle, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile 18 Şubatta tutuklanan Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın'ın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasını istemişti.  

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