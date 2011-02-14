-SONER YALÇIN'IN EVİNDEKİ ARAMA SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'nin yöneticisi gazeteci-yazar Soner Yalçın'ın evinde başlatılan arama sürüyor. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün ''Ergenekon'' soruşturması kapsamındaki talebi üzerine, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Soner Yalçın'ın Levent Sülün Sokak'taki evine geldi. Ekiplerin burada başlattığı arama ve incelemeleri sürüyor. Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal da arama yapıldığının duyulması üzerine Yalçın'ın evine geldi. Soysal, burada yaptığı açıklamada, ''Ne aradıkları belli değil. Bu konuda bir bilgim yok. Ben de Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nın görevlendirilmesi sonucu buradayım'' dedi. Yalçın'ın tüm Türkiye tarafından tanınan bir gazeteci olduğunu kaydeden Soysal, ''Yeni bir televizyon kanalı kurulma aşamasındaydı, bu kanalın Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın olacaktı. Son derece endişeliyiz. Aklımızda birçok soru işareti var. Bu sıkıntılı süreçler her geçen gün gördüğünüz üzere artıyor. Bu olaylar bugüne ait bir şey değil uzun süredir devam ediyor'' diye konuştu. Soysal, Yalçın ile görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu da ifade ederek, ''Soner Yalçın'ın bir çağrısı var mı?'' sorusu üzerine de, ''Bir bedel ödenecekse öderiz. Yazdıklarımın ve yaptıklarımın hepsinin arkasındayım'' dediğini bildirdi.