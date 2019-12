Soner Yalçın'ın avukatı: AKP muhalif bir ses duymak istemiyor

T24 - Dün evinde yapılan 13 saatlik aramadan sonra gözaltına alınan Soner Yalçın’ın avukatı Feza Yalçın açıklamalarda bulundu. Feza Yalçın, Soner Yalçın'ın "AKP seçim startını gözaltı alınmamla vermiştir. AKP muhalif bir ses duymak istemiyor… Gazeteci isem mesleğimi yapacak isem yazmadan nasıl yapabileceğim?" sözlerini aktardı.

OdaTV'nin sahibi ve Hürriyet gazetesi yazarı Soner Yalçın, dün OdaTV'de yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Soner Yalçın, bugün avukatı Feza Yalçın'la görüştü. Feza Yalçın'ın, Soner Yalçın'ın gözaltı sırasındaki sohbetinde şu yorumlar yapıldı:

"AKP seçim startını gözaltı alınmamla vermiştir. AKP muhalif bir ses duymak istemiyor… Gazeteci isem mesleğimi yapacak isem yazmadan nasıl yapabileceğim?"

Gözaltı kararına konu iddia asılsız ve gerçek dışı olduğu için kanıt arandığı iddiası da gerçek dışı ve asılsızdır.



Nereler arandı, neler alındı diyorsak...

Yaklaşık olarak evinde 15000 kitap bulunuyor ve bu kitaplar tek tek sayfa sayfa bakıldı tüm kitaplar silkelendi. Üzerlerinde not var mı diye bakıldı. Hepsi piyasada satılan kitaplar. Bu kitapların büyük bir kısmı yazarları tarafından imzalanarak Soner Yalçın’a hediye edilmiş kitaplar. Bu kitap topluluğundan sadece 10 kadarı alındı. Bu kitaplardan bir tanesi yazarı Ferit İlsever olan ve bir çok yazara hediye edilen bu sırada Soner Yalçın’a da hediye edilmiş olan kitap.

Yıllardır kitap yazarken not aldığı 10 kadar not defteri vardı ve not defterleri içinde ne olup olmadığına bakılmaksızın alındı. Yaklaşık 15 kadar olan not defterlerinin de her birinde 10 kadar sayfasına not almıştı.

Çoğu kitap okurken ve 19 yıldır kitap yazarken tuttuğu bir kısmı klasör içinde bir kısmı kitapların içinde yer alan 150 sayfa kadar el yazısı notu alındı. Notların bir kısmı yeni yazmaya başladığı kitabı ile ilgili notlardı. O notlara çok dikkat edilmesini istedi.

Evde en az 5000 kadar CD vardı ve tüm CD’ ler incelendi 95 tane CD alındı. Bu CD'ler içinde müzikten bilgisayar virus programlarına kadar karışık CD grubuydu.

Eskiden kalma sağa sola atılmış bozuk 2 cep telefonu ile şu anda kullandığı cep telefonları, kartları ve 4 bilgisayara ait hard disk kopyaları alındı.

Eskiden kalma videolarda kullanılan eski video kaseti içinde ne olduğuna bakılmadan alındı.