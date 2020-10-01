Soner Yalçın: Yeni yapısal reformlar yapmalıyız, devlet piyasaya girmeli

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, ekonomide yeni yapısal reformların yapılması gerektiğini belirterek, "Devlet piyasaya girmeli" görüşünü savundu.

Yalçın, "İktisadi inancı yok eden; Chicago Üniversitesi 'ürünü' neo-liberal ideoloji/'Chicago oğlanları' oldu! Bizde de Özal'la başladı ve Erdoğan'la yolun sonuna gelindi. Bugün yaşadığımız ağır buhranın önemli nedeni bu kuşkusuz… Muhalefet partileri enerjisini salt iktidarın olumsuz icraatını konuşarak harcamaya devam mı edecek? Halk, zaten yaşayarak görmüyor mu krizin boyutunu? Soru şu: Muhalefet hangi iktisat ekolü ile çözecek, bunca ağır sorunun yükünü?Yeni yapısal reformlar yapmalıyız diye yazıyorum ısrarla… Bugün… Sağcısı da solcusu da krizin çözümünü merkantilist/ korumacı ekonomide arıyor. Hoş geldin Atatürk! Hoş geldin CHP programı! Dünya şu noktaya geldi; devlet pazara girmelidir!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Artık… Malların, sermayenin, hizmetlerin, bilgi ve teknolojinin serbest dolaşım politikası görüşü tek ediliyor. Artık… Devletin devreye girerek, yapılan işlemlerin ulusal çıkarlara uygunluğunu, ülkenin istikrarına, iç-dış güvenliğine zarar verip vermediğini denetlemesi gerektiği görüşü ağır basıyor. Devlete piyasada sorumluluk veriliyor. Devlet artık seyirci olmayacak; 'görünmez ellerin' insanoğluna iyi gelmediği bir kez daha ağır faturalar ödenerek yaşanıyor…" ifadesini kullandı.

Yalçın, "Sadece ekonomik krizler değil; devletin elini ayağını piyasadan çekmediği Çin'in ne kadar zenginleştiği de kamucu görüşün ağırlık kazanmasında etkili oldu. (Bayarlar-Menderesler ve devamındaki sağ iktidarlar, Atatürk'ün devlet önderliğindeki üreten ekonomi sistemini sürdürseydi ülkemiz ne derece zenginleşirdi?) Bugün dünyada devletin/kamunun yıldızı parlıyor! Bugün dünyada ulus devletlerin önemi/değeri bir kez daha iyi anlaşılıyor!" değerlendirmesinde bulundu.

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