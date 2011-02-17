Soner Yalçın ve Odatv'nin 3 çalışanı adliyede

T24 - Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan Odatv’nin sahibi gazeteci-yazar Soner Yalçın ve internet sitesinde çalışan Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan, susma haklarını kullanarak, poliste ifade vermedi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Yalçın ve 3 kişi, adliyeye sevkedildi. Yalçın'ın dijital belgeleri inceleyen ancak hard diskleri açamayan polis ekibine teknik yardım yaptığı öğrenildi.



Hürriyet'in haberine göre, Soner Yalçın’ın avukatı Hasan Fehmi Demir, “Gözaltı kararının neye dayandığıyla ilgili genel bir açıklama dışında bilgi alamadık. Soner Yalçın kamuoyunca bilinen bir isim. Bu şekilde yapılan gözaltı uygun değil. TİB Başkanı üçlü kararnameyle atanması gerekirdi ama buna uyulmadı. Dolayısıyla dinlemeler hukuksuz. Bugün savcılıkta ifade vereceğiz” dedi. Ayhan Bozkurt’un avukatı Tugay Topbaş ise “Teknik takibe takıldı mı?” sorusuna “Soner Bey’le ben de takılabilirim. İçerik ne? Kemal Kılıçdaroğlu’yla konuşmak suç mudur? Soner Bey, TV yayını için ekipmanları temin etmişti. Kısa sürede yayına geçecekti. Serbest kalırsa mutlaka devam edecektir” dedi.





CD'leri evde kopyalayamadılar



Gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatı Hüseyin Ersöz de müvekkilinin emniyette susma hakkını kullanacağını söyledi. Barış Terkoğlu’nun tek kişilik bir hücrede tecrit edildiğini, yasak sorgu usullerinden olan yorma işlemine maruz kaldığını öne süren Hüseyin Ersöz, şöyle konuştu: “Barış, Odatv internet sitesinde Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili çelişkiler üzerine yazılar yazıyordu. Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili de kitap yazıyordu. Bu nedenlerle gözaltına alınmış olabilir. Kitap hafta sonu bitecekti. Gözaltı sırasında bilgisayarındaki kitap yazıları da alındı. 600 CD’ye el konuldu. Bunları emniyette kopyaladılar. Bu hukuki değil.”





Adliyeye sevk edildiler



Emniyet'te susma hakkını kullanan Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan adliyeye sevkedildiler.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Odatv'nin yöneticisi gazeteci Soner Yalçın ile Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt ve Barış Pehlivan, adliye binasına savcı ve hakimlerin kullandığı Çırağan Caddesi üzerindeki kapıdan alındı.



Yalçın ve diğer şüpheliler, Adli Tabiblikte sağlık kontrolünden geçirildi.





Yalçın'dan polise teknik yardım



Soner Yalçın’ın emniyette dijital dökümanları inceleyemeyen polislere yardım ettiği öğrenildi.



Oda TV’nin Beyoğlu’ndaki genel merkezine düzenlenen baskında internet sitenin bilgilerinin saklandığı hard disklere de el konulmuştu. Bilişim polisi tarafından incelenmek üzere el konulan hard diskler açılamadı. Polisin hard diskleri açamaması üzerine devreye Soner Yalçın girdi. Yalçın, avukatına talimat vererek hard disklerin bağlı bulunduğu sistemlerin bilgisayar programları, kabloları ve aparatların getirilmesini istedi. Bunun üzerine Yalçın’ın avukatı ODA Tv’ye giderek sistem programları ve kabloları emniyete getirdi. Hard diskler açıldı ve inceleme başlatıldı.





