Soner Yalçın: Ülkemizdeki iktidarlar “kaderi”, beceriksizliğinin-ihmallerinin gerekçesi yaptı! Liyakatsizliğin örtüsü oldu “alın yazısı…”

Sözcü yazarı Soner Yalçın, “Farkında mısınız; insan hatasından kaynaklı ihmaller tartışılıp duruyor. Görüyoruz ki; bir arpa boyu yol alınmıyor” eleştirisinde bulunduğu bugünkü yazısında Soma maden faciasını, Aladağ Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangını, Afyon’daki askeri kışladaki patlamayı hatırlattı.

“Kader mi bunlar?” diye soran Yalçın iktidarı şöyle eleştirdi:

“Kader, aslında hak ettiğinizdir! Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez. Ülkemizdeki iktidarlar ‘kaderi’, beceriksizliğinin-ihmallerinin gerekçesi yaptı! Liyakatsizliğin örtüsü oldu ‘alın yazısı…’ Asıl mesele ‘neden ders çıkaramadığımız’ sorusu olmalı değil mi? Ne gezer… Büyük facia yaşanıyor; üç-dört gün konuşuluyor ve hemen unutuluyor! Evet, aynı hatayı yapıyoruz, hiç değişmiyoruz.”

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