Soner Yalçın tutuklandı!

T24

Mahkemeye son dakika dosyası



Terör örgütüne üye olmakla suçlandılar!





'Haber yapmayın'







Tutuklanmadan önce







Dalan'ın teklifi reddedildi



Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve poliste susma hakkını kullanan odatv internet sitesinin imtiyaz sahibi Soner Yalçın ve 3 yöneticisi, İstanbul Adliyesi'nde savcılara ifade verdiler. Daha sonra ilk olarak Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu, gece yarısından sonra da Soner Yalçın tutuklanmaları istemiyle nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiler.Yalçın’ın eski eşi olduğu öğrenilen avukat Ferza Yalçın, saat 24.00’de adliye kapısına gelen bir araçtan dosya aldı. Aldığı dosya ile koşarak adliyeye giren avukat Yalçın, elindeki dosyaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Ferza Yalçın, "Soner Yalçın hakkındaki iddiaları çürütecek bir belge bunlar. İçeriğini açıklamayız şimdi ancak bunu mahkemeye sunacağız şimdi" dedi.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Yalçın,'' suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yalçın ile birlikte adliyeye sevk edilenlerden Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu da mahkemeye gönderilmiş, editör Ayhan Bozkurt ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.Gazetecilere, Balyoz, Ergenekon, Mısır ayaklanması ve hükümete ilişkin internet sitesinde yayınlanan haberler ile İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Ali Çelebi’nin telefonuna Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu iddia edilen Mahmut Oğuz Kazancı’nın rehber bilgilerinin yüklenmesine ilişkin haberler soruldu. Gazetecilere, bir kişi ile telefonda görüşüldüğü, bu kişinin de ‘Tutanaklar karıştı, yükleme yok, yanlış haber yapma’ dediği hatırlatılarak, “Sizi yanlış haber yapmayın diye uyarıyorlar. Siz buna rağmen neden haber yaptınız?” sorusu yöneltildi. Gazeteci Nedim Şener’in Fethullah Gülen’le ilgili kitabı, gazeteci-yazar Nihat Genç ile Odatv arasındaki ilişki, hâkim ve savcıların iftar yemeğiyle ilgili haberin neden yapıldığı, Yalçın Küçük’le yapılan telefon görüşmeleri de sorular arasındaydı.Sorgu sürerken adliyeye girip Soner Yalçın’la görüşen Basın Konseyi Genel Sekreteri Avukat Oktay Hududi, Yalçın’ın şu sözlerini iletti: “Kendisi, ‘Bu ne Soner’in ne Odatv’nin sorunu. Bu Türkiye’de basın özgürlüğü meselesidir. Bu yolda şehit olan Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu gibi meslek büyüklerimiz varken, biz 4 gün gözaltına alınsak ne olur? Tüm meslektaşların basın özgürlüğü konusunda birlikte hareket etmesi gerekir’ dedi.”Öte yandan, adliyede bugün yaşanan bir başka gelişme de Bedrettin Dalan'ın başvurusunun reddedilmesi oldu. Dalan, tutuklama olmaması durumunda Türkiye'ye dönebileceğini belirtmişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu başvuruyu reddetti.