Soner Yalçın: Türkiye tarihinin en fazla saldırıya Kılıçdaroğlu'nun maruz kalmasının ana sebebi kimi gericilerin Alevilerin nüfuz sahibi olmasından duydukları korku

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Türkiye tarihinin en fazla saldırıya Kılıçdaroğlu'nun maruz kalmasının ana sebebi kimi gericilerin Alevilerin nüfuz sahibi olmasından duydukları korku" görüşünü savundu.

Yalçın, "Kimi bağnaz kafalar bir Alevinin CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturmasını hazmedemiyor. Bir Alevinin, 'Sünni partilerle” el ele verip inşa ettiği 'Millet İttifakı' ile iktidarı ele geçirmesinden çok korkuyor. Evet, bugün yüzeyde siyaset olarak görülen, derinde kimi gericilerin Alevilerin nüfuz sahibi olmasından duydukları korkudur. Türkiye tarihinin en fazla saldırıya Kılıçdaroğlu'nun maruz kalmasının ana sebebi budur!" düşüncesini dile getirdi.

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