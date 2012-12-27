682 gündür tutuklu olan gazeteci Soner Yalçın tahliye edildi!

ODA TV davasında 682 gündür tutuklu yargılanan gazeteci Soner Yalçın tahliye oldu. Yalçın tahliyesi sonrası "Biz zindanda kalmayı Namık Kemal'den öğrendik. Biz ölmeyi öğrendik, ama bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz, biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz ve inadına yazacağız" dedi. Gözyaşları içinde babasıyla kucaklaşan Soner Yalçın "Babamı çok özledim bana yılbaşı hediyesi oldu. Bu süreçte bazı şeyi unuttum. Şimdi tekrar hatırlayacağım" dedi.

ODA TV davasının sabah gergin başlayan 15’inci oturumu akşam saatlerinde mutlu bitti. Mahkeme heyeti 3’üncü yargı paketinde yapılan değişikliği de dikkat çekerek, 14 Şubat 2011’de tutuklanan gazeteci Soner Yalçın’ın oy çokluğu ile tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye kararına gerekçe olarak ise atılı suçun niteliği, tutuklulukta geçirdiği süre, tutuklama yerine diğer koruma tedbirlerinin uygulanmasının yeterli olacağını gösterdi.

Yurt dışı yasağı ve imza zorunluluğu

Yalçın’a yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, her hafta Çarşamba günleri de mesai saatleri içerisinde karakola giderek imza atmasına karar verdi. Karar açıklanırken salonda olmayan Yalçın tahliye edildiğini duyamadı. Üye hakim Hikmet Şen ise Soner Yalçın’ın örgüt üyesi olmak suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğunu belirterek tahliye edilmemesi yönünde karşı görüş bildirdi.

Avcı ve Küçük'e tahliye yok

Mahkeme heyeti Hanefi Avcı ile Yalçın Küçük’ün ise üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, evlerinde ve iş yerlerinde ele geçirilen deliller ve bu delillere ilişkin bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesiyle iddia olunan Ergenekon silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak, örgüte yardım suretiyle örgüt üyeliği suçlarıyla ilgili olarak kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği gerekçesi ile tahliye taleplerini reddetti.

Sevinç gösterisi

Kararın açıklanmasıyla birlikte izleyici sıralarında sevinç çığlıkları koptu. Yalçın'ın yakınları, kız arkadaşı Halide Didem Kurt ve duruşmayı izlemeye gelenler birbirlerine sarılarak tahliyeyi kutladılar. İzleyiciler mutlu bir şekilde salondan çıktıktan sonra Soner Yalçın’ın tahliye edileceği Silivri cezaevine gitti.

'Bazı şeyleri unuttum'

Akşam 20.40 sıralarında tahliye olan Soner Yalçın Silivri Cezaevi çıkışında gözyaşları içinde oğluna sarıldı. Aren Soner Yalçın "Babamı çok özledim bana yılbaşı hediyesi oldu. Bu züreçte bazı şeyi unuttum. Şimdi tekrar hatırlayacağım"dedi.

Soner yalçın ise gazetecileri açıklama yaptı. İşte Yalçın'ın konuşmasından satırbaşları: Bu ülkenin vicdanı nerede. İçimde kimseye karşı kim yok. B insanlar bu öğretim üyeleri nerede. Burada bir dava yok. Bu dava sadece Odatv davası değil. Bir gerçek var, gazeteci gerçeğin yanında durur, hakikate aşkla bağlıdır. Bu dönemde gazetecilik yapacaksanız buradaki zulümü görün, burada zulüm var. Buna kimse gözünü kapatamaz. Gazeteci sadece gerçeğin yanında durur.

'Kendimizi beğendirmek zorunda değiliz'

Biz gazeteciler kendimizi iktidarlara cemaatlere beğendirmek zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok, biz hiç kimseden izin alarak yazmayız düşünmeyiz. Birileri Soner Yalçın'ı ve diğer yürekli onurlu gazetecileri cezaevine atarak kalemini eğeceğini kırabileceğini düşünebilir ama biz öyle olmayacağız. Çünkü biz zindanda kalmayı Namık Kemal'den öğrendik. Biz bu vatana hasret içinde sürgünde yaşamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Biz ölmeyi öğrendik, ama bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz, biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz ve inadına yazacağız.

Sezer'den telefon

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Soner Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dedi.

Kılıçdaroğlu: Darısı diğerlerinin başına

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Yalçın’ın tahliyesini, “Çok mutlu oldum. Darısı diğerlerinin başına” şeklinde değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Malatya gezisi sırasında soruları yanıtlarken, “Ergenekon davasında da lider kim hala öğrenemedik. Eğer ortada bir örgüt varsa, bir lideri de vardır. Onu henüz öğrenmiş değiliz” dedi.