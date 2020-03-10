Soner Yalçın: Kripto yandaşlar Barışları hapse attırıp Odatv'yi kapattırdı

Sözcü gazetesi yazarı ve Odatv yazarı Soner Yalçın, 'kripto yandaşlar'ın Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklattırıp Odatv'yi de erişime kapattıklarını iddia etti.

Yalçın, "Gazetecilerin tutuklanması ve Odatv'nin kapatılmasının sebebi salt MİT şehidi haberini yapmak olamaz herhalde. Sosyal medyadaki vasat kafaların uyduruk tweetleri ile kimseyi ikna edemezsiniz. Sorumuz havada asılı duruyor: Bu adli operasyonun asıl sebebi ne? Odatv, FETÖ ile mücadelenin medya üssü oldu. Bedeller ödedi. Odatv, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi tüm yapılanların arkasında FETÖ olduğunu yazdı… “FETÖ darbe yapacak” diye ısrarla iktidarı uyardı. Neler… Neler…" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Keza:

Odatv, PKK terör örgütüyle mücadelenin medya üssü oldu.

Odatv, Suriye'de kurulmak istenen terör devletine karşı yapılan Mehmetçik'in tüm sınır ötesi harekâtlarını destekledi…

Odatv, Libya-Doğu Akdeniz politikasına hep katkı sundu. Örneğin, defalarca Rusya'nın kiralık ordusu “Wagner”i yazdı.

Her fırsatta Türkiye'yi savunan yurtsever Odatv, “kamu güvenliğini tehlikeye attı” gibi absürt gerekçeyle nasıl kapatılır?

Tek bulabildiğim “Odatv'nin kapatılmasının kime fayda sağlayacağı” sorunun yanıtıdır:

FETÖ dünyada, Türkiye'yi basın özgürlüğü olmayan ülke olarak gösteriyor. Dilinde sürekli “hapisteki gazeteciler” lafı var. Yaptıklarının üzerini böyle kapatıyor…

İşte… Bu propagandaya katkı sunmak isteyen kripto yandaşlar, Barışları hapse attırıp, Odatv'yi kapattırdı.

Başka açıklaması yok bunun…

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