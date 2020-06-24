Soner Yalçın: Kimse Odatv davasının MİT şehidi haberi nedeniyle açıldığını söyleyemez, bu özel düşmanlık sebebi

Libya’da şehit olan bir MİT mensubunun 'ifşa edildiği' gerekçesiyle yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın davaya ilişkin, "Kimse bize bu davanın MİT şehidi haberi nedeniyle açıldığını söyleyemez. Bu özel düşmanlık sebebi, elbet gün gelir mutlak ortaya çıkar" yorumunu yaptı.

Odatv'nin yayımladığı haberde şehidin isminin açık verilmediğini, şehidin ailesinin isimleri ve yaşadıkları yerin adresinin verilmediği, şehidin Libya'daki görevi ve bilgi-belgeye yer almadığını belirten Yalçın, Libya'da şehit olan O.A. hakkındaki haberlere, paylaşımlara sesini çıkarmayan iktidar medyası gece yarısı sosyal medyada şehit S.C. haberi nedeniyle Odatv aleyhine kampanya başlattı.Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu saat 04.00'te gözaltına alındı. Odatv kapatıldı ve arkası geldi. Bu dava iddianamesi hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalı." görüşünü savundu.

Yalçın, "Altında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Başsavcı Vekili imzasının bulunduğu iddianamede şöyle çarpıtmalar var: 'Cenaze fotoğrafları gizlice çekildi!' Fotoğrafları Muhtar Cemal Merter ve belediye basın görevlisi Eren Ekinci çekti. Sadece mezar fotoğrafı Hülya Kılınç'a ait… 'Murat Ağırel MİT şehidi haberinin yapıldığı gün yabancı ajansla 15 dakika sır görüşmesi yaptı!' Sputnik Radyo canlı yayına çıkıp yeni çıkan 'Sarmal' kitabı hakkında röportaj verdi… Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları kopyala yapıştır yaparak iddianameye koyarken bile çarpıtıldı, daha ne diyeyim? Bu arada görüyorsunuz-okuyorsunuz: İktidar medyası, Libya'da görev yapanların fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor… Devletin ajansı, yargılanan -suçlu olup olmadığı belli olmayan- MİT görevlilerinin açık isimlerini yazıp fotoğraflarını yayınlamayı sürdürüyor…" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Yahu… Medyada operasyon ayrıntıları verilerek Libya tartışmaları yapılıyor…

Toparlarsam:

Bugün… Odatv Davası var.

Kimse bize bu davanın MİT şehidi haberi nedeniyle açıldığını söyleyemez.

Bu özel düşmanlık sebebi, elbet gün gelir mutlak ortaya çıkar…

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TIKLAYIN | MİT mensubunu ifşa ettikleri iddiasıyla yargılanan gazeteciler bugün hâkim karşısına çıkacak