Soner Yalçın kime oy vereceğini açıkladı

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kişilere değil programlara bakacağını söyleyerek, "Abdüllatif Şener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek arasında hangisi cumhur­başkanı adayı olursa ona oy vermeyi düşünüyorum" dedi.

Karamollaoğlu ve Perinçek YSK'da 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurmuştu. Şener ismi ise CHP'nin yarın açıklayacağı adaylar arasında konuşuluyor.

Yalçın gönlündeki cumhurbaşkanının ise Yalçın Küçük olduğunu söyledi.

Yalçın'ın "Benim adaylarım" başlığıyla (3 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Güç olan, hayal gücüdür. Geleceği öldürmemek, proje üretmek/tasarlamak kuşku­suz zordur ama gereklidir. Ve…

Kuracağınız yapı-proje-sistem neyse onu önce yürekten istemeniz şarttır! Yeni top­lumsal düzenin öncüsü olma­nız tek koşuldur. Düşünsel yaratıcılık olmadan zafer kazanılmaz.

Bu sebeple 'kişi' de­ğil “program” diyorum…

İlla isim istiyorsanız:

Abdüllatif Şener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek arasında hangisi cumhur­başkanı adayı olursa ona oy vermeyi düşünüyorum…

Gönlümdeki cumhurbaşkanı ise, Yalçın Küçük!"

Yazının tamamı için tıklayın