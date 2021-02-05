Soner Yalçın: İktidarın gündeminde Boğaziçi gibi üniversiteleri özelleştirme mi var?

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadığı AKP'den milletvekili ve belediye başkan adayı adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun "Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk 100'e sokacağım" açıklamasını yorumladı. Yalçın, "İktidarın gündeminde Boğaziçi gibi üniversiteleri özelleştirme mi var?" diye sordu.

Yalçın yazısında, "Prof. Bulu neoliberalist bir akademisyen. Israrla gerçekleşmeyeceğini bile bile 'üniversiteyi ilk 100'e sokacağım' demesinin nedeni bu düzenin akademisyeni olması. Aklıma şu gelmiyor değil; İktidarın gündeminde Boğaziçi gibi üniversiteleri özelleştirme mi var? Yoksa… Nitelikli bir rektörün ilk hedefi; dünya çapında sıralama değil, artık sıklıkla konuşulan dünya çapında sistemler olmalıydı. Prof. Bulu ise olmasının imkânsız olduğunu bile bile boş vaatte bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu…AKP Ataşehir Belediye Başkanlığı aday adayı… AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekilli aday adayı… Prof. Bulu'nun siyasi kurnazlığı iyi öğrendiğini söyleyebiliriz…" ifadesini kullandı.