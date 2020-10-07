Soner Yalçın: İktidar, muhalif çevreleri 'ceza sopasıyla'  itaate zorluyor

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Medyası aracılığıyla iktidarın topluma izlettirdiği bu 'yüz karası seyirlik infaz' sadece bizim başımıza gelmiyor. İktidar otoritesini ülkeye dayatıyor; öyle ki, cezalandırma kimden olduğuna göre farklılık gösteriyor. Aynı suçun ceza kararında iktidar, yandaşıyla muhalifine iki farklı tutum sergiliyor. Muhalif çevreleri 'ceza sopasıyla' itaate zorluyor." görüşünü savundu.

Yalçın, "Odatv, 216 gündür neden kapalı? Müyesser Yıldız, 121 gündür neden hapiste? Barışlar ikinci kez neden zindana atıldı?" diye sordu.

Yalçın, "Zorlu-acılı süreçten geçen Batı'da artık olmayan bu ceza uygulamaları (kumpasları/tezgâhları da ekleyebiliriz) neden ülkemizde var? Fark ne?Kapitalizmin Batı'da inşa ettiği (ve Cumhuriyet ile ülkemize getirilen) modern-rasyonel hukuk sistemi bu iktidar döneminde (FETÖ marifetiyle de) neden bu derece geriledi/ilkelleşti? FETÖ ile başlayan karanlık çağdan niçin çıkamıyor iktidar? Çünkü, sorunlarla baş edemiyor. Baksanıza… Ekonomik kriz arttıkça iktidarın zindana soktuğu insan çoğalıyor. (Ve iktidar ortaklarında, yoksullaştığı için suç işleyenlerin -idam gibi- ağır cezalarla yola getirilebileceği inancı artıyor.)" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Anlaşılıyor ki: Sorunlar derinleştikçe iktidar, kitlelerin yüreğine korku salmak amacıyla cezanın şiddetini daha artıracak. Medyasında da karanlık infaz seyirlerini daha çok göreceğiz… Ceza anlayışında ileriye doğru insani olana değil, geriye doğru gayriinsani olana gidiyoruz. Gözaltında kayıplar, işkenceler de 'Damiens çağının' pek uzakta olmadığını gösteriyor…" ifadesini kullandı.

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