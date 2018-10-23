Soner Yalçın: Hepimizi şüphe hastalığına yakalattılar!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, ilaç şirketlerinin tansiyonu fazla hap satmak için abarttığını, tansiyon tanımının sürekli değiştirildiğini, öte yandan literatürdeki 'yüksek' tanımının küçük sayılara indirildiğini işaret etti. Yazar, "Aslında hepimizi şüphe hastalığına yakalattılar! Yaşamı, tıbbileştirdiler! Tıbbı ise alınır satılır meta haline getirdiler. Bu girdaptan kurtulmaya statükoyu sorgulayarak başlayabiliriz" dedi.

"Yaşam biçimi oldu"

'Prehipertansiyon' ismiyle yeni hastalık kategorisi ortaya çıkarıldığını kaydeden Yalçın, "Milyonlarca yeni insan hap kullanmaya başlayarak ilaca mahkum edilecek ve böylece ilaç şirketlerinin potansiyel pazarı daha büyütülecektir…Küresel ilaç şirketleri dünyanın en kârlı üçüncü büyük sektörü oldu. Buna rağmen kimileri tıp dünyasının dokunulmaz olmasında ısrarcı! Sormayalım mı:Tansiyon ilaçlarını sürekli kullandırmak da ilaç şirketlerinin pazarlama stratejisi değil mi?Aslında hepimizi şüphe hastalığına yakalattılar! Yaşamı, tıbbileştirdiler! Tıbbı ise alınır satılır meta haline getirdiler. Bu girdaptan kurtulmaya statükoyu sorgulayarak başlayabiliriz…" diye yazdı.

Soner Yalçın'ın "Şüphe hastalığı" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz