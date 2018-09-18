Soner Yalçın: Erdoğan'ı biri uyarsın; sanırım krizi bizim kadar yakından hissetmiyor

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını yorumladı. Yalçın, "AKP'den bir kişi çıkıp Erdoğan'a şunu söylemeyecek mi: 'Sayın Cumhurbaşkanım bu sözlerinizin zamanı yanlış değil mi?' Piyasalar yangın yeri ve Erdoğan; İş Bankası'nı/ itibarıyla bankaları zora sokacak, krizi derinleştirecek sözler söylüyor! Sanırım… Krizi bizim kadar yakından hissetmiyor!" dedi.

Soner Yalçın'ın "Erdoğan’ı biri uyarsın" başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Hangi partili olursa olsun temennimiz ortak:

Yaşadığımız ekonomik krizi ülkemizin az zayiatla atlatması!

Kimimiz döviz bozduruyor…

Kimimiz Türk parasında ısrar ediyor…

Kimimiz yerli malı kullanmaya başlıyor…

Büyük çoğunluk elinden geleni yapıyor.

Ama…

Bir kişi var ki; her fırsatta toplumsal ittifakı bozmak, krizi derinleştirmek için “pimi çekilmiş bomba” misali konuşup duruyor!

Erdoğan'dan bahsediyorum. Sanki…

Her meseleyi hallettik konu İş Bankası yönetimindeki dört CHP kontenjanına geldi! Diyor ki:

“Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar?”

Bir ülke cumhurbaşkanı düşünün ki…

Bankalar döviz- faiz kıskacından kurtulmaya çalışırken, o ülkesinin en değerli bankası hakkında piyasaları karıştıracak sözler sarf etsin.

AKP'den bir kişi çıkıp Erdoğan'a şunu söylemeyecek mi:

“Sayın Cumhurbaşkanım bu sözlerinizin zamanı yanlış değil mi?”

Piyasalar yangın yeri ve Erdoğan; İş Bankası'nı/ itibarıyla bankaları zora sokacak, krizi derinleştirecek sözler söylüyor!

Sanırım… Krizi bizim kadar yakından hissetmiyor!

Demem şu ki:

Yakın tarihimizde ne çok -sadece 2001 krizinde- 22 banka battı.

Ağır bir krizle yine karşı karşıyayız… İktisadi çöküşü elbirliğiyle durdurmaya çalışırken Erdoğan yangına neden benzin bidonuyla gidiyor?Türkiye bankacılığının yüz akı İş Bankası yönetim kurulundaki CHP kontenjanını konuşmanın zamanı mı şimdi?

Demezler mi adama:

16 yıldır kamu bankalarının yönetimine AKP eski milletvekilleri, eski belediyeciler ve danışmanlarınızla doldurup, CHP'ye nasıl laf söylüyorsunuz? Asıl maksadınız ne?

Özelleştirmelerle -çoğunu Atatürk'ün inşa ettiği devlet malını bitirdiniz- sıra Atatürk'ün bankası İş Bankası'na mı geldi."

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