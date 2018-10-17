Soner Yalçın Erdoğan'a seslendi: 'Biz' kim?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı "FETÖ konusunda özeleştirimizi açık yüreklilikle yapmalıyız: Biz de geç kaldık, bu geç kalışın bedelini de ödedik!" açıklamasını köşesine taşıdı. Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Biz' kim?" sorusunu yöneltti.

"Erdoğan özeleştirisini 'ben' diye yapmalı"

"Biz' zamiri içinde ben yokum!" diyen Yalçın, "Kim o 'biz'? Türk siyasetinde son yıllarda şu “moda” oldu:AKP/Erdoğan başarıyı kendisine mal ediyor; başarısızlığı ise hepimize! Erdoğan özeleştirisini “ben” diye yapması gerekiyor; “biz” hata yapmadık çünkü! FETÖ'nün 'hizmet hareketi' olduğu yalanını topluma kim kabul ettirdi?, F. Gülen'i kim “hocaefendi” mertebesine çıkardı?Kim bu ikna ediciler? Kimin otoritesine boyun eğip FETÖ'yü topluma kabul ettirdiler?Asıl üzerinde durulması gereken budur: Otoriteye kör inanç!" değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan FETÖ yanlışlıklarını başka alanlarda hâlâ sürdürüyor"

Türkiye'nin koşulsuz itaat sorunu yaşadığını savunan Yalçın, 'özeleştiriden' bahsedildiğini ancak, Erdoğan'ın sınırsız otoritesine' evet demeyenleri düşman bellediğini ve tavrını sürdürdüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'FETÖ' 'yanlışlıklarını' başka alanlar da sürdürdüğünü iddia eden yazar, "Otoriteye kör bağlılık, düşüncenin katilidir. Asıl mücadele edilmesi gereken bu anlayıştır. Asıl özeleştiri yapılması gereken bu konudur" dedi.

Soner Yalçın'ın "Otoriteye kör inanç" başlığıyla (17 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz