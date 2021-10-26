Soner Yalçın: Erdoğan'ın son 10 büyükelçi çıkışı filan, bana Çiller'i anımsatıyor!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğini söylediği Refah Partisi ile Yüce Divan korkusu nedeniyle koalisyon hükümeti kurduğunu yazdığı bugünkü köşesinde, “Erdoğan'ın son 10 büyükelçi çıkışı filan, bana Çiller'i anımsatıyor!” dedi.

Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan'ın öfkeli atıp tutmalarının sebebi nedir? Mesela: Hatırlayınız: 7 Haziran 2015 seçimi ardından AKP genel başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ile koalisyon hükümeti kurmak için üç kez buluştu. İki parti arasında beş oturumda toplam 35 saat görüşme yapıldı. Ancak: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu koalisyon hükümetine karşı çıktı; ülkeyi 1 Kasım 2015'te erken seçime götürerek istediğini aldı. Altı ay sonra da -CHP ile koalisyon isteyen -Davutoğlu ile yollarını ayırdı. Peki… Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan, CHP ile koalisyon kurmak ister mi? CHP ya da diğer muhalif partiler bu beraberliğe sıcak bakar mı? Zor. Muhalif partilere göre iktidar çaresiz, “silkeleseler düşecek” durumda… Yine de yazdığım gibi burası Türkiye; yarın çok uzundur bu topraklarda!

Erdoğan kendine yeni bir ‘deterjan’ bulur mu bilemem. (Çiller, korkuyla RP'ye sarılınca, ANAP bir otobüs tepesine koydurduğu ‘REFAHMATİK’ yazılmış devasa bir deterjan kutusuyla kampanya başlattı. Kutunun ön yüzünde, “Etkin Siyasi Aklama” yazılıydı.) Benzerini bir daha yaşar mıyız? Bilemem…

Bildiğim: Korku, aklın düşmanıdır. Akıldışı tepkiler korkunun sonucudur. Evet: Korkunun yol açtığı duygusal belirtilerden biri de öfkedir. Erdoğan'ın son 10 büyükelçi çıkışı filan, bana Çiller'i anımsatıyor!

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