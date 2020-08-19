Soner Yalçın: Erdoğan'ın iyi bir satranç oyuncusu olduğunu düşünmüyorum

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu" açıklamasını değerlendiren Yalçın, "Erdoğan, dünyada hangi 'şahı' mat etti? Erdoğan, dünyada hangi 'şahı' kıpırdayamaz hale getirdi? Erdoğan'ın dış politikasına başarılı demek mümkün mü? Erdoğan'ın iyi bir satranç oyuncusu olduğunu düşünmüyorum" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Batı'yı eleştiririz. Batı'ya dudak bükeriz. Batı'nın bize husumet duyduğunu söyleriz. Ve lakin: 'Batı bizi övsün', 'Batı bize ödül versin' diye dört gözle bekleriz! Trump, Fox News kanalında dedi ki: 'Erdoğan dünya çapında satranç oyuncusu!' İktidara yakın medya, Trump'ın sözü üzerine “bayram” yaptı, haberi büyükçe verdi. Trump'un övgüsüne ne çok açmışız meğer! Peki… Erdoğan iyi satranç oyuncusu mu?" diye sordu.

Yalçın, "Satranç, kesin sonuca giderek 'şahı' mat eden/ yenen oyun. Bunun anlamı şu: Usta hamleler yaparak 'rakip şahın', tehdit altında olmayan bir kareye kaçışını engellemek; onu başka hamle yapamaz duruma getirmek. Bu ancak; rakibin diğer taşlarını alarak, onu güçsüz bırakarak mümkün… Erdoğan, dünyada hangi 'şahı' mat etti? Erdoğan, dünyada hangi 'şahı' kıpırdayamaz hale getirdi? Erdoğan'ın dış politikasına başarılı demek mümkün mü?" görüşünü savundu.

Yalçın, "Biliyoruz ki Batı, hep abartılı övgüyle sürdürdü sömürge politikalarını. Oysa. Bize lazım olan nitelikli yergi aslında! Batı biliyor ki; biz Doğu toplumuyuz; eleştirene düşmanlık yapıp övgü dizene 'boynumuzu' uzatırız. Trump kurnaz. Sonuçta: Erdoğan'ın iyi bir satranç oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ama. Acaba son birkaç yıldır oyunu öğrenmeye başladı mı? Biri, bu kadar kısa sürede “dünya çapında satranç oyuncusu” olabilir mi? Erdoğan aslında ne oyuncusu olabilir?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın