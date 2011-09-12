Soner Yalçın: Doğan Ağabey'in eşi ölüyor!..

T24 - OdaTV iddianamesi sonrası gazeteci Soner Yalçın bir yazı kaleme aldı. Yalçın yazısında, eski OdaTV Yayın Koordinatörü Doğan Yurdakul'un son defa kanser hastası eşi Güngör Yurdakul ziyaret etmesini istedi. Yalçın, "Ey savcılar, hakimler, siyasal iktidar, adalet bakanı! Doğan Yurdakul'un eşi Güngör Hanım ölüyor. Bir kez, bir kez eşinin gözlerine bakarak veda etmek için izin istiyor Doğan Ağabey. Merhamet edin!" dedi.





Soner Yalçın'ın 'Bakın Biz Nasıl Örgütüz' başlıklı yazısı şöyle:





Bakın Biz Nasıl Örgütüz





Odatv iddianamesi çıktı. Örgüt olduğumuz iddia ediliyor. Bakın, biz nasıl “örgütüz”?



Yalçın Küçük'le son dört yılda sadece Ankara'da iki cenazede görüştüm. Telefon sayısı ile beşi geçmez.

Nedim Şener, hiç tanışmadım, sadece bir kez telefonda görüştüm.

Ahmet Şık, hiç tanımıyorum.

Hanefi Avcı, 10 yıl önce bir yemekte görüştük, hiç telefon görüşmesi yapmadım.

Kaşif Kozinoğlu, adını bile bilmiyordum; ne tanıştım ne de telefonla görüştüm.

Coşkun Musluk, tanışmıyorum, hiç görüşmedim, telefonda bile tanışmıyorum.

Sait Çakır, tanışmıyorum, hiç görüşmedim, telefonda bile.

Doğan Yurdakul, can dostum; ancak İstanbul dışında yaşıyor, haftada bir kez telefonda görüşürüz.

Müyesser Yıldız, hiç tanışmadık, sadece babası vefat ettiğinde bir kez başsağlığı için telefonla aradım.

Barış Pehlivan, hergün en az dört-beş kez telefonda görüşürüm, haftada bir iki kez yanyana geliriz.

Barış Terkoğlu, hergün telefonla birkez görüşürüm, haftada bir kez de yüz yüze görüşürüz.

İklim Bayraktar, hayatımda iki kez telefonla görüştüm. Bir kez de yüz yüze görüştüm.

İşte “örgüt” bağlantısı bu. Nasıl ama?



Peki...

Bu iddianamenin özü nedir?

Soner Yalçın, en son “Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor” kitabında, cemaatin ABD faaliyetlerini yazdı.

Nedim Şener, “Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat” kitabını çıkardı.

Ahmet Şık, “İmamın Ordusu” kitabını yazıyordu.

Hanefi Avcı, “Haliçte Yaşayan Simonlar” kitabıyla cemaatin polis içindeki yapılanmalarını yazdı.

Kaşif Kozinoğlu, iddianameye göre cemaatin Rusya ve Özbekistan faaliyetlerini yazdı!

Diğer Odatv çalışanları ise keza yine cemaat faaliyetlerini haberleştirdiler.

Yani, iddia makamında cemaat oturuyor!

Bu birbirine benzemez kişileri bir araya cemaat getirdi.

Ve...

Kuşkusuz, AKP hükümeti bunun farkında.

Bu nedenle Ergenekon ve Odatv operasyonunu yürüten polis müdürü Ali Fuat Yılmazer ve ardından bu davaların savcısı Zekeriya Öz, görevlerinden alındılar.

Aslında gizli hiçbir şey yok; her şey aleni olarak ortada.



Sonuç:

Hayatım boyunca kimseden merhamet istemedim, dilenmedim. Ama şimdi...

Ey savcılar, hakimler, siyasal iktidar, adalet bakanı!Doğan Yurdakul'un eşi Güngör Hanım ölüyor.

Bir kez, bir kez eşinin gözlerine bakarak veda etmek için izin istiyor Doğan Ağabey.

Merhamet edin!

Doğan Yurdakul, eşinin yanına hastaneye gitsin, vedalaşsın.

Buna izin veriniz; insanlığın yüce bir değer olduğunu ispatlayınız.

Sizden kendi adıma tek isteğim bu.



İnanın gerisinin; cezaeviymiş, duruşmaymış, iddianameymiş, şuymuş buymuş hiç önemi yok.

Bu insanlığı gösteriniz...



