Soner Yalçın: Devletin bir kanadı FETÖ ile mücadeleyi özveriyle sürdürürken öteki kanadı FETÖ'nün yeniden örgütlenmesini kolaylaştırıyor!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, “Devletin bir kanadı FETÖ ile mücadeleyi özveriyle/ cansiperane sürdürüyor. Ya öteki kanat? FETÖ'nün yeniden örgütlenmesini kolaylaştırıyor!” görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, “2020 Yüksek Askeri Şura'da bir çırpıda 700 subay emekli edilirken, Albay Serdar Atasoy nasıl Tuğgeneral yapıldı? Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı nasıl yapıldı? Bunca soruşturmaya rağmen eğer bunu ‘gözden kaçmış’ diye değerlendirirseniz, 15 Temmuz'dan hiç ders almamışsınız demektir.” düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, “Bakınız: General Serdar Atasoy skandalını ilk kim yazdı: Müyesser Yıldız, Odatv'de 11 Ocak 2021'de yazdı. Yine saldırılara uğradı. Haklı çıktı. Yine de ‘Bu Adamı Kim Korudu’ manşeti atan Yeni Şafak gibi yayın organı az oldu. Kimi meslektaşlarımız ‘şu sebeple farkına varılmadı’ gibi sorumluları koruyan bahaneler yazdı, televizyonlarda konuşmalar yaptı. En sonunda sorumluyu aklayan -itibarlı gazetecimize- röportaj yaptırılarak manşet atıldı! Evet, bu ülkede Müyesser Yıldız hapse atılır… Evet, bu ülkede Odatv 342 gündür kapalı olur…” ifadesini kullandı.