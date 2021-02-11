Soner Yalçın: Bugün “kralın” yetkilerini artıran yeni Anayasa peşindeyiz!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Bugün 'kralın' yetkilerini artıran yeni Anayasa peşindeyiz!" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Erdoğan'ın aradığı ne? İngiltere, 'Magna Carta'/Büyük Ferman ile 1215'den itibaren kralın yetkilerini kısıtlayan sürece girdi. Aradan 770 yıl geçti. Biz ise bugün 'kralın' yetkilerini artıran yeni Anayasa peşindeyiz! AKP'nin Anayasası Erdoğan'ın tek adamlığını güçlendirecek 'sAna-yasa'… Evet, mevcut başkanı ve onun iktidarını koruyan-kollayan-çıkarına hizmet eden bir “Baba-yasa”… Umarız bir gün şu gerçek anlaşılır: Hayat, Anayasa'ya metin yazar; Anayasa, hayata değil…" ifadesini kullandı.